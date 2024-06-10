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Минфин: дефицит бюджета России в январе – мае составил 0,5% ВВП

Доходы федерального бюджета выросли на 45,5% год к году
Ведомости

Дефицит федерального бюджета России в январе – мае 2024 г. составил 983 млрд руб. (0,5% ВВП), следует из предварительной оценки Минфина России.

«По итогам января – мая 2024 г. федеральный бюджет сложился с дефицитом в размере 983 млрд руб., что на 2 трлн руб. ниже уровня аналогичного периода прошлого года», – говорится в сообщении.

Доходы федерального бюджета составили 14,289 трлн руб. (на 45,5% больше аналогичного периода прошлого года). Расходы бюджета составили 15,272 трлн руб. (на 18,9% выше уровня аналогичного периода 2023 г.).

«В 2024 г. объем расходов федерального бюджета формируется исходя из предельного размера бюджетных ассигнований, утвержденных в законе о бюджете, и размера дополнительных ненефтегазовых доходов (в соответствии с нормами «бюджетного правила»). Соответствующее увеличение объема расходов предусмотрено в поправках к федеральному закону о бюджете», – уточнили в ведомстве.

30 мая Федеральное казначейство РФ опубликовало отчет, согласно которому дефицит федерального бюджета России за январь – апрель 2024 г. составил 3,963 трлн руб. Доходы федерального бюджета за указанный период составили 8,9 трлн руб. при запланированных 11,684 трлн руб.

20 апреля министр финансов Антон Силуанов сообщал, что темпы роста российской экономики в 2024 г. ожидаются на уровне прошлого года – 3,6%. Он отмечал, что государственный долг РФ сохраняется на уровне около 15% ВВП, дефицит бюджета – порядка 1% ВВП.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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