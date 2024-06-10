Минфин: дефицит бюджета России в январе – мае составил 0,5% ВВП

«В 2024 г. объем расходов федерального бюджета формируется исходя из предельного размера бюджетных ассигнований, утвержденных в законе о бюджете, и размера дополнительных ненефтегазовых доходов (в соответствии с нормами «бюджетного правила»). Соответствующее увеличение объема расходов предусмотрено в поправках к федеральному закону о бюджете», – уточнили в ведомстве.