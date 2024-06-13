Путин продлил ответные меры на введение потолка цен на российскую нефть

Речь идет о продлении действия указа Путина, который был им подписан в декабре 2022 г. Изначально предполагалось, что он будет действовать в 2023 г. с 1 февраля до 1 июля. Но в июне и декабре прошлого года президент дважды продлил срок, в последний раз – до 30 июня 2024 г.