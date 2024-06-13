Путин продлил ответные меры на введение потолка цен на российскую нефть
Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении срока действия ответных мер на введение потолка цен на российскую нефть до 31 декабря этого года. Документ опубликован на портале правовой информации.
Речь идет о продлении действия указа Путина, который был им подписан в декабре 2022 г. Изначально предполагалось, что он будет действовать в 2023 г. с 1 февраля до 1 июля. Но в июне и декабре прошлого года президент дважды продлил срок, в последний раз – до 30 июня 2024 г.
Документ вводит полный запрет на поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным компаниям и физлицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается механизм предельной цены (мера применяется на всех этапах поставок до конечного покупателя). При этом у президента есть право на специальное разрешение по поставкам нефти и нефтепродуктов, в отношении которых указом ранее были введены ограничения.
Эта мера стала ответом на введение западными странами ценового потолка на российскую нефть. Государства Евросоюза согласовали предельную цену на энергоноситель 3 декабря 2022 г. Потолок цен в размере $60 за баррель вступил в силу 5 декабря того же года вместе с запретом на поставки российской нефти морским путем. Для нефтепродуктов ограничение начало действовать с 5 февраля 2023 г. Помимо ЕС к предельной цене также присоединились страны G7 (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония) и Австралия.