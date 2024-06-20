РБК: Минэк подготовил параметры инвестиционного налогового вычета
Согласно предложению, вычет будет доступен только «проектам технологического суверенитета», размер вычета в текущий налоговый период составит не более 25% от суммы инвестиционных расходов, сумма налога на прибыль, зачисляемая в федеральный бюджет, может быть снижена до нуля благодаря вычету. Выбрать вычет, превышающий сумму налога к уплате, можно в течение пяти лет, минимальный срок использования основных средств, на которые получен вычет, составит пять лет, отказаться от права применения вычета можно будет только через три года.
Проект постановления правительства «О порядке применения федерального инвестиционного налогового вычета» был подписан 17 июня замминистра экономического развития Татьяной Илюшниковой. Текст документа власти направили в «Деловую Россию» и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП).
6 июня министр экономического развития Максим Решетников в ходе своего выступления на ПМЭФе заявил, что кабмин при определении параметров ФИНВ планирует распространять механизм не на весь бизнес, а лишь на приоритетные отрасли.
Председатель РСПП Александр Шохин говорил, что будущие параметры этого механизма сильно волнуют бизнес, писали «Ведомости». Принцип, при котором вычет будут получать только технологически активные компании либо бизнес из приоритетных отраслей, напоминает сказку про сороку-белобоку, иронично отмечал Шохин.