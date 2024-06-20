РБК: Минэк подготовил параметры инвестиционного налогового вычета

Согласно предложению, вычет будет доступен только «проектам технологического суверенитета», размер вычета в текущий налоговый период составит не более 25% от суммы инвестиционных расходов, сумма налога на прибыль, зачисляемая в федеральный бюджет, может быть снижена до нуля благодаря вычету. Выбрать вычет, превышающий сумму налога к уплате, можно в течение пяти лет, минимальный срок использования основных средств, на которые получен вычет, составит пять лет, отказаться от права применения вычета можно будет только через три года.