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РБК: Минэк подготовил параметры инвестиционного налогового вычета

Ведомости

Минэкономразвития подготовило параметры федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВ), который будет стимулировать капиталовложения бизнеса на фоне общего повышения налоговой нагрузки. Об этом пишет РБК со ссылкой на проект постановления правительства.

Согласно предложению, вычет будет доступен только «проектам технологического суверенитета», размер вычета в текущий налоговый период составит не более 25% от суммы инвестиционных расходов, сумма налога на прибыль, зачисляемая в федеральный бюджет, может быть снижена до нуля благодаря вычету. Выбрать вычет, превышающий сумму налога к уплате, можно в течение пяти лет, минимальный срок использования основных средств, на которые получен вычет, составит пять лет, отказаться от права применения вычета можно будет только через три года.

Проект постановления правительства «О порядке применения федерального инвестиционного налогового вычета» был подписан 17 июня замминистра экономического развития Татьяной Илюшниковой. Текст документа власти направили в «Деловую Россию» и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП).

6 июня министр экономического развития Максим Решетников в ходе своего выступления на ПМЭФе заявил, что кабмин при определении параметров ФИНВ планирует распространять механизм не на весь бизнес, а лишь на приоритетные отрасли. 

Председатель РСПП Александр Шохин говорил, что будущие параметры этого механизма сильно волнуют бизнес, писали «Ведомости». Принцип, при котором вычет будут получать только технологически активные компании либо бизнес из приоритетных отраслей, напоминает сказку про сороку-белобоку, иронично отмечал Шохин.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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