Минфин предложит сохранить НДФЛ в регионах с северными коэффициентами

30 мая правительство на заседании утвердило пакет поправок по налоговой системе. Согласно предложенным изменениям, для доходов до 2,4 млн руб. в год ставка налога для физических лиц (НДФЛ) останется на уровне 13%, для доходов от 2,4 млн до 5 млн руб. – 15%, от 5 млн до 20 млн руб. – 18%, от 20 млн до 50 млн руб. – 20%, свыше 50 млн руб. – 22%.