Минфин предложит сохранить НДФЛ в регионах с северными коэффициентами
Минфин внесет предложения о сохранении текущих уровней НДФЛ в регионах с северными коэффициентами и надбавками ко второму чтению налогового законопроекта в Госдуме. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов, пишет ТАСС.
«В субъектах с высокими уровнями северных коэффициентов, наверное, эти ставки тоже окажутся другими. Поэтому по северным надбавкам и коэффициентам в соответствии с поручением президента будут оставлены предыдущие уровни налогообложения, такие предложения мы ко второму чтению сформулируем», – сказал он на выступлении в Госдуме.
18 июня президент РФ Владимир Путин во время рабочего визита в Якутск заявил, что северные надбавки, которые выплачиваются за сложные климатические условия работы, не должны учитываться в прогрессивной шкале НДФЛ. Он заявил, что правительство и Госдума должны отработать корректировки до конца лета – в августе.
Согласно расчетам Минфина, повышение НДФЛ коснется не больше 3,2% налогоплательщиков, говорил президент.
30 мая правительство на заседании утвердило пакет поправок по налоговой системе. Согласно предложенным изменениям, для доходов до 2,4 млн руб. в год ставка налога для физических лиц (НДФЛ) останется на уровне 13%, для доходов от 2,4 млн до 5 млн руб. – 15%, от 5 млн до 20 млн руб. – 18%, от 20 млн до 50 млн руб. – 20%, свыше 50 млн руб. – 22%.