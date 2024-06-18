Путин: надбавки за работу на севере не должны учитываться в НДФЛ

«Например, у нас объем – мы наверняка об этом скажем, потому что это проблема, – потребления электроэнергии вырос в разы. Объем перевозок вырос в разы, там 1,8, – 1,2. Производство, допустим, золота выросло почти в два раза. Производство угля выросло почти в три раза, в 2,8 раза. Все растет в разы», – сказал он.