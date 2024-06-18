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Путин: надбавки за работу на севере не должны учитываться в НДФЛ

Об этом он заявил во время рабочего визита в Якутск
Екатерина Дорофеева
Павел Бедняков / РИА Новости

Северные надбавки, которые выплачиваются за сложные климатические условия работы, не должны учитываться в прогрессивной шкале НДФЛ, заявил президент России Владимир Путин во время рабочего визита в Якутск.

«При учете сумм по налогообложению эти доходы, связанные с надбавками, надбавки, короче говоря, должны быть вынесены за скобки. Только базовая часть должна учитываться для налогообложения. Обязательно такое поручение правительству дам», – сказал он.

Глава государства также рассказал, когда будут приняты окончательные изменения в налоговой системе. Он заявил, что правительство и Госдума должны отработать корректировки до конца лета – в августе. Путин сообщил, что, согласно расчетам Минфина, повышение НДФЛ коснется не больше 3,2% налогоплательщиков.

18 июня президент России Владимир Путин с рабочим визитом посетил Якутск. Он ознакомился с достижениями и перспективами развития креативной и IT-отраслей региона, а также провел встречи с участниками программ «Земский доктор», «Земский учитель» и «Муравьев-Амурский-2030». Кроме того, в рамках визита он провел встречу с главой Якутии Айсеном Николаевым.

Глава государства заявил о росте привлекательности Дальневосточного федерального округа (ДВФО) – он назвал регион мощным и перспективным. На данный момент наблюдается миграционный приток молодых людей в регион, добавил он. Путин также высоко оценил темпы роста ДВФО по всем показателям. По его словам, регион демонстрирует показатели лучше, чем в среднем по стране.

«Например, у нас объем – мы наверняка об этом скажем, потому что это проблема, – потребления электроэнергии вырос в разы. Объем перевозок вырос в разы, там 1,8, – 1,2. Производство, допустим, золота выросло почти в два раза. Производство угля выросло почти в три раза, в 2,8 раза. Все растет в разы», – сказал он.

По данным Минвостокразвития, с 2006 г. на Дальний Восток переехали более 70 000 человек. Об этом главе государства сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Для населения, которое переезжает на Дальний Восток, предусмотрены повышенные подъемные, жилищная субсидия и пособие на время, пока люди находятся в поиске работы.

Путин подчеркнул, что развитие Дальнего Востока является приоритетом России на весь XXI век. В январе он также заявлял, что за Дальним Востоком и Арктикой будущее России. По его словам, Азия сейчас развивается «такими темпами, которыми не развивается ни один другой регион мира».

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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