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Путин: планы по развитию энергетики Дальнего Востока реализуемы

Ведомости

Правительство планирует создавать генерирующие мощности в энергодефицитных регионах Дальневосточного федерального округа, планы по развитию энергетики Дальнего Востока реализуемы вместе с российскими крупными компаниями. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе рабочего визита в Якутию.

По словам Путина, правительство понимает, что для решения проблемы нехватки электромощностей на Дальнем Востоке необходима работа рынка, что на данный момент невозможно. Поэтому власти предполагают плавное выведение в рынок по ходу создания этих мощностей.

Президент подчеркнул, что в первоочередном порядке генерирующие мощности необходимо создавать в энергодефицитных регионах.

«…Не все регионы Дальневосточного федерального округа являются дефицитными. Но там, где дефицит, нужно создавать», – сказал Путин (цитата по «РИА Новости»).

18 июня Путин находится с рабочим визитом в Якутске. В ходе визита он также заявил, что развитие Дальнего Востока является «без всякого преувеличения» приоритетом для российской политики на весь XXI век. Президент подчеркнул, что Дальневосточный регион демонстрирует высокие темпы роста. В частности, речь о потреблении электроэнергии, производстве золота и угля.

Путин также сообщил, что власти намерены построить на Дальнем Востоке еще одну верфь.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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