Путин: планы по развитию энергетики Дальнего Востока реализуемы

18 июня Путин находится с рабочим визитом в Якутске. В ходе визита он также заявил, что развитие Дальнего Востока является «без всякого преувеличения» приоритетом для российской политики на весь XXI век. Президент подчеркнул, что Дальневосточный регион демонстрирует высокие темпы роста. В частности, речь о потреблении электроэнергии, производстве золота и угля.