Путин: планы по развитию энергетики Дальнего Востока реализуемы
Правительство планирует создавать генерирующие мощности в энергодефицитных регионах Дальневосточного федерального округа, планы по развитию энергетики Дальнего Востока реализуемы вместе с российскими крупными компаниями. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе рабочего визита в Якутию.
По словам Путина, правительство понимает, что для решения проблемы нехватки электромощностей на Дальнем Востоке необходима работа рынка, что на данный момент невозможно. Поэтому власти предполагают плавное выведение в рынок по ходу создания этих мощностей.
Президент подчеркнул, что в первоочередном порядке генерирующие мощности необходимо создавать в энергодефицитных регионах.
«…Не все регионы Дальневосточного федерального округа являются дефицитными. Но там, где дефицит, нужно создавать», – сказал Путин (цитата по «РИА Новости»).
18 июня Путин находится с рабочим визитом в Якутске. В ходе визита он также заявил, что развитие Дальнего Востока является «без всякого преувеличения» приоритетом для российской политики на весь XXI век. Президент подчеркнул, что Дальневосточный регион демонстрирует высокие темпы роста. В частности, речь о потреблении электроэнергии, производстве золота и угля.