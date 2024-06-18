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Путин: развитие Дальнего Востока является приоритетом России на весь XXI век

Ведомости

Развитие Дальнего Востока является «без всякого преувеличения» приоритетом для российской политики на весь XXI век, заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, Дальневосточный регион демонстрирует очень хорошие темпы роста. В качестве примера президент привел рост потребления электроэнергии, производство золота выросло, по его словам, почти в два раза, производство угля – в 2,8 раза.

В январе президент заявил, что за Дальним Востоком и Арктикой будущее России. По его словам, Азия сейчас развивается «такими темпами, которыми не развивается ни один другой регион мира». Власти, как отметил Путин, еще в начале 2000-х, а более активно с 2013 г., начали заниматься проектами развития Дальнего Востока. В сентябре 2023 г. Путин говорил, что на Дальнем Востоке находится «почти половина наших лесов и запасов золота», а также более 70% рыбы, алмазов, свыше 30% титана, меди и др.

18 июня Путин находится с рабочим визитом в Якутске. Президент встретится с участниками программ «Земский доктор», «Земский учитель», «Муравьев-Амурский-2030» и деятелями культуры, которые выбрали работать на Дальнем Востоке.

Кроме того, Путин пообщается с учащимися и студентами Высшей школы музыки. У президента также запланирована встреча с главой Якутии Айсеном Николаевым.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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