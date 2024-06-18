Путин: развитие Дальнего Востока является приоритетом России на весь XXI век

В январе президент заявил, что за Дальним Востоком и Арктикой будущее России. По его словам, Азия сейчас развивается «такими темпами, которыми не развивается ни один другой регион мира». Власти, как отметил Путин, еще в начале 2000-х, а более активно с 2013 г., начали заниматься проектами развития Дальнего Востока. В сентябре 2023 г. Путин говорил, что на Дальнем Востоке находится «почти половина наших лесов и запасов золота», а также более 70% рыбы, алмазов, свыше 30% титана, меди и др.