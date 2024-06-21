Минстрой: российские города «поумнели» почти на 40% с 2018 года
Индекс «IQ городов» России вырос на 40% за время действия проекта «Умный город» с 2018 г., сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ Константин Михайлик, пишет ТАСС.
«Мы разработали так называемый индекс IQ городов, позволяющий оценить динамику внедрения технологических решений типа "Умного города" в повседневную жизнь городов. Мы видим очень хорошую динамику, у нас почти что 40% рост этого показателя за последние шесть лет действия проекта», – сказал он на форуме БРИКС по урбанизации.
По его словам, это больше, чем ожидали в ведомстве. Сейчас проект индекса «IQ городов» объединяет 235 городов России.
Минстрой России реализует проект «Умный город» с 2018 г. в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и программы «Цифровая экономика». Проект направлен на рост конкурентоспособности городов России, создание эффективной системы управления городским хозяйством, а также безопасных и комфортных условий для жизни людей.
С 2020 г. в России ежегодно определяется индекс «IQ городов»: оценку проходят интеллектуальные системы тепло-, водо- и газоснабжения, датчики контроля качества воздуха и другие показатели.
Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин говорил 14 июня, что реализация проекта «Умный город» позволила повысить уровень цифровизации на 55% с 2018 г. Он отмечал, что лидерами по индексу «IQ городов» в каждой категории стали Москва, Тюмень, Южно-Сахалинск и Чернушинский городской округ.