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Минстрой: российские города «поумнели» почти на 40% с 2018 года

Ведомости

Индекс «IQ городов» России вырос на 40% за время действия проекта «Умный город» с 2018 г., сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ Константин Михайлик, пишет ТАСС.

«Мы разработали так называемый индекс IQ городов, позволяющий оценить динамику внедрения технологических решений типа "Умного города" в повседневную жизнь городов. Мы видим очень хорошую динамику, у нас почти что 40% рост этого показателя за последние шесть лет действия проекта», – сказал он на форуме БРИКС по урбанизации.

По его словам, это больше, чем ожидали в ведомстве. Сейчас проект индекса «IQ городов» объединяет 235 городов России.

Минстрой России реализует проект «Умный город» с 2018 г. в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и программы «Цифровая экономика». Проект направлен на рост конкурентоспособности городов России, создание эффективной системы управления городским хозяйством, а также безопасных и комфортных условий для жизни людей.

С 2020 г. в России ежегодно определяется индекс «IQ городов»: оценку проходят интеллектуальные системы тепло-, водо- и газоснабжения, датчики контроля качества воздуха и другие показатели.

Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин говорил 14 июня, что реализация проекта «Умный город» позволила повысить уровень цифровизации на 55% с 2018 г. Он отмечал, что лидерами по индексу «IQ городов» в каждой категории стали Москва, Тюмень, Южно-Сахалинск и Чернушинский городской округ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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