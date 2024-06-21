Минстрой: российские города «поумнели» почти на 40% с 2018 года

«Мы разработали так называемый индекс IQ городов, позволяющий оценить динамику внедрения технологических решений типа "Умного города" в повседневную жизнь городов. Мы видим очень хорошую динамику, у нас почти что 40% рост этого показателя за последние шесть лет действия проекта», – сказал он на форуме БРИКС по урбанизации.