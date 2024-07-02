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Путин отметил хорошие финансовые результаты «Газпром нефти»

Президент РФ встретился с председателем правления компании Александром Дюковым
Дарья Снегова
Максим Стулов / Ведомости

Компания «Газпром нефть» показала хорошие результаты. За прошлый год объем выручки от продаж стал рекордным за всю историю существования компании – 3,5 трлн руб. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем правления компании Александром Дюковым.

«EBITDA – 1,3 трлн. Что радует – это капитальные вложения. Сколько у вас? Свыше 570 млрд руб. капитальных вложений. Глубина переработки сырья рекордная, очень хорошая», – отметил Путин.

Дюков подтвердил, что прошлый год был успешным для компании. По его словам, достойный результат также был и на рынках других стран, но приоритетом для «Газпром нефти» является обеспечение внутреннего рынка. Российская экономика демонстрирует высокие темпы роста и растет потребление моторных топлив и других нефтепродуктов, смазочных материалов, битумных материалов, нефтехимии – на это реагирует как вся отрасль, так и «Газпром нефть», увеличивая объемы производства и объемы поставок на внутренний рынок.

«Это, конечно, позволяет улучшать и наши финансовые показатели, ну и, конечно, позволяет увеличивать налоговые отчисления в бюджет. По результатам работы в I квартале 2023 г. мы увеличили налоговые отчисления на 57%», – пояснил Дюков.

В апреле компания ввела в промышленную эксплуатацию третий блок Уренгойского месторождения, идет освоение ряда крупных месторождений в Арктике, в Восточной Сибири. В доле добычи компании трудноизвлекаемые запасы составили почти 70%, что Дюков назвал очень важным направлением работы. В прошлом году завершилась модернизация Омского нефтеперерабатывающего завода, который, по сути, стал после этого новым НПЗ (было обновлено 90% установок) с глубиной переработки 99%. Там выпускается более 1000 наименований нефтепродуктов: от моторных топлив до смазочных материалов, битумных материалов, игольчатого кокса для металлургов, катализаторов и нефтехимической продукции.

«За последние 25 лет отрасль совершила настоящий рывок в своем развитии. Добыча выросла на 65% за это время, и это позволило Российской Федерации вернуться в число стран – лидеров производителей нефти и играть важную роль в обеспечении стабильности мирового рынка», – подчеркнул глава компании.

Говоря о нуждах компании, Дюков рассказал, что сейчас дефицит оборудования составляет всего 200 позиций. Его планируется устранить до 2027 г.

«Это позволит не только достигнуть технологической независимости, но это даст и дополнительные заказы для наших машиностроителей. Мы оцениваем объемы этих дополнительных заказов в 1 трлн руб.», – рассказал Дюков.

В мае совет директоров «Газпром нефти» рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2023 г. в размере 19,49 руб. на одну акцию. Общий размер годовых дивидендов по результатам деятельности «Газпром нефти» в 2023 г. составил 102,43 руб. на одну обыкновенную акцию с учетом дивидендов, выплаченных по результатам девяти месяцев 2023 г. в размере 82,94 руб. на одну обыкновенную акцию.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

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