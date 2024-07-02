Путин отметил хорошие финансовые результаты «Газпром нефти»

Дюков подтвердил, что прошлый год был успешным для компании. По его словам, достойный результат также был и на рынках других стран, но приоритетом для «Газпром нефти» является обеспечение внутреннего рынка. Российская экономика демонстрирует высокие темпы роста и растет потребление моторных топлив и других нефтепродуктов, смазочных материалов, битумных материалов, нефтехимии – на это реагирует как вся отрасль, так и «Газпром нефть», увеличивая объемы производства и объемы поставок на внутренний рынок.