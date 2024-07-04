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Чебесков заявил об упрощении перевода пенсионных накоплений в ПДС

Ведомости

Процесс перевода пенсионных накоплений с договора обязательного пенсионного страхования в программу долгосрочных сбережений (ПДС) станет быстрее, Минфин готовит соответствующую законодательную инициативу. Об этом заявил замминистра финансов Иван Чебесков на сессии «Накопить на будущее: перспективы развития долгосрочных сбережений» в рамках Финансового конгресса Банка России.

По словам Чебескова, многие россияне не знают о том, что у них есть пенсионные накопления. Он также назвал «абсурдным» пятилетний срок перевода этих средств в ПДС.

«Нужно, чтобы перевод проходил между фондами в течение года. Будем готовить предложения, чтобы делать это по так называемому фиксингу – от даты начала договора», – сказал замминистра.

Чебесков добавил, что ПДС является флагманским продуктом Минфина, Банка России, Госдумы, Совета Федерации и рынка. По его словам, заключено 650 000 договоров ПДС. При этом в программе участвуют не все фонды. Минфин «будет стараться простимулировать те негосударственные пенсионные фонды, которые пока не работают в этом направлении».

7 июня президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), заявил, что срок софинансирования накоплений граждан по ПДС должен быть увеличен с трех до минимум десяти лет.

Государство софинансирует сбережения из средств Фонда национального благосостояния и резервов Социального фонда России. Сумма может достигать 36 000 руб. ежегодно.

Добровольная программа долгосрочных сбережений была запущена в России в 2024 г. ПДС дает участникам возможность получить софинансирование накоплений со стороны государства, а также ежегодно получать налоговый вычет и дополнительный инвестиционный доход.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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