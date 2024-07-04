Чебесков заявил об упрощении перевода пенсионных накоплений в ПДС

Чебесков добавил, что ПДС является флагманским продуктом Минфина, Банка России, Госдумы, Совета Федерации и рынка. По его словам, заключено 650 000 договоров ПДС. При этом в программе участвуют не все фонды. Минфин «будет стараться простимулировать те негосударственные пенсионные фонды, которые пока не работают в этом направлении».