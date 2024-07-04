Чебесков заявил об упрощении перевода пенсионных накоплений в ПДС
Процесс перевода пенсионных накоплений с договора обязательного пенсионного страхования в программу долгосрочных сбережений (ПДС) станет быстрее, Минфин готовит соответствующую законодательную инициативу. Об этом заявил замминистра финансов Иван Чебесков на сессии «Накопить на будущее: перспективы развития долгосрочных сбережений» в рамках Финансового конгресса Банка России.
По словам Чебескова, многие россияне не знают о том, что у них есть пенсионные накопления. Он также назвал «абсурдным» пятилетний срок перевода этих средств в ПДС.
«Нужно, чтобы перевод проходил между фондами в течение года. Будем готовить предложения, чтобы делать это по так называемому фиксингу – от даты начала договора», – сказал замминистра.
Чебесков добавил, что ПДС является флагманским продуктом Минфина, Банка России, Госдумы, Совета Федерации и рынка. По его словам, заключено 650 000 договоров ПДС. При этом в программе участвуют не все фонды. Минфин «будет стараться простимулировать те негосударственные пенсионные фонды, которые пока не работают в этом направлении».
Государство софинансирует сбережения из средств Фонда национального благосостояния и резервов Социального фонда России. Сумма может достигать 36 000 руб. ежегодно.
Добровольная программа долгосрочных сбережений была запущена в России в 2024 г. ПДС дает участникам возможность получить софинансирование накоплений со стороны государства, а также ежегодно получать налоговый вычет и дополнительный инвестиционный доход.