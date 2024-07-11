Правительство может передать госактивы регионам «в обмен» на их работу
Росимущество готовит обновленный проект по управлению государственными активами – их могут передать регионам и муниципалитетам «в обмен» на эффективное встраивание для роста экономической активности. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на аппарат вице-премьера Марата Хуснуллина.
10 июля Минфин подготовил проект постановления кабмина, отменяющий нынешнюю концепцию управления государственным имуществом, принятую в 1999 г. Это объясняется тем, что правило устарело, большая часть ее идей реализована, а документ ограничивает возможности эффективного распоряжения госактивами.
«Правительство все чаще смотрит на принадлежащие государству активы как инструменты выстраивания новой экономической политики, а не как на источник доходов от приватизации», – уточняет издание.
Сейчас, по данным «Коммерсанта», Росимущество занимается разработкой нового документа, который идеологически расширит возможности кабмина по передаче в собственность регионов, муниципалитетов и некоммерческих организаций (НКО) федеральных активов на условиях эффективного использования, включения их в региональные инвестпрограммы, наличия потенциальных инвесторов для приватизации или потребности нового собственника в таких активах для реализации собственных проектов.
В сентябре 2023 г. «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что продажа государством доли в крупнейших компаниях в 2024 г. не планируется. Собеседники поясняли, что публичная дискуссия о необходимости приватизации ключевых активов не перешла в формальную плоскость.
Представитель Росимущества заявлял, что в прошлом году ведомству удалось существенно перевыполнить плановое задание по доходам от приватизации федерального имущества. По состоянию на осень 2023 г. в федеральный бюджет поступило порядка 18 млрд руб., что превышает план по доходам на этот год почти на 880%.