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Правительство может передать госактивы регионам «в обмен» на их работу

Ведомости

Росимущество готовит обновленный проект по управлению государственными активами – их могут передать регионам и муниципалитетам «в обмен» на эффективное встраивание для роста экономической активности. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на аппарат вице-премьера Марата Хуснуллина.

10 июля Минфин подготовил проект постановления кабмина, отменяющий нынешнюю концепцию управления государственным имуществом, принятую в 1999 г. Это объясняется тем, что правило устарело, большая часть ее идей реализована, а документ ограничивает возможности эффективного распоряжения госактивами.

«Правительство все чаще смотрит на принадлежащие государству активы как инструменты выстраивания новой экономической политики, а не как на источник доходов от приватизации», – уточняет издание.

Сейчас, по данным «Коммерсанта», Росимущество занимается разработкой нового документа, который идеологически расширит возможности кабмина по передаче в собственность регионов, муниципалитетов и некоммерческих организаций (НКО) федеральных активов на условиях эффективного использования, включения их в региональные инвестпрограммы, наличия потенциальных инвесторов для приватизации или потребности нового собственника в таких активах для реализации собственных проектов.

В сентябре 2023 г. «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что продажа государством доли в крупнейших компаниях в 2024 г. не планируется. Собеседники поясняли, что публичная дискуссия о необходимости приватизации ключевых активов не перешла в формальную плоскость.

Представитель Росимущества заявлял, что в прошлом году ведомству удалось существенно перевыполнить плановое задание по доходам от приватизации федерального имущества. По состоянию на осень 2023 г. в федеральный бюджет поступило порядка 18 млрд руб., что превышает план по доходам на этот год почти на 880%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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