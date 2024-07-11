Правительство может передать госактивы регионам «в обмен» на их работу

Представитель Росимущества заявлял, что в прошлом году ведомству удалось существенно перевыполнить плановое задание по доходам от приватизации федерального имущества. По состоянию на осень 2023 г. в федеральный бюджет поступило порядка 18 млрд руб., что превышает план по доходам на этот год почти на 880%.