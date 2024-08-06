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Налоговые поступления в бюджет в первом полугодии 2024 года выросли на 31%

Ведомости

Поступления налоговых доходов в бюджетную систему РФ в первом полугодии 2024 г. выросли на 31% до 26,9 трлн руб. в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом. Об этом сообщил руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

По словам главы службы, доходы консолидированного бюджета Российской Федерации выросли на 28,4%, или 4,6 трлн руб. Поступления НДФЛ выросли на 34%, НДС – на 23%, а показатель выручки ККТ за январь – июнь 2024 г. вырос на 23,7%, а без учета инфляции – на 14%. Егоров отметил, что в рамках поддержки семей с детьми дополнительные финансовые возможности получат более 18 млн человек по социальной поддержке и около 35 млн – по вычетам.

С 1 января 2025 г. семьи с двумя и более детьми и среднедушевым доходом менее 1,5 минимального прожиточного минимума смогут получать компенсацию части уплаченных налогов в виде социальной налоговой выплаты, что снизит для них ставку фактически уплаченного НДФЛ до 6%.

«Мы очень серьезно сегодня меняем наши информационные системы. Мы готовим такую технологию, которая позволит, если человек не обратился за стандартным вычетом к работодателю, налоговая служба сама проактивно все подготовит в электронном виде для него. И человеку останется только выбрать счет, на который ему переведут этот вычет», – рассказал Егоров.

10 июня стало известно, что предложенный Минфином механизм амнистии за дробление бизнеса распространяется только на нарушения в рамках налоговых правоотношений. Предпринимателям, которые дробились, предлагается консолидировать бизнес и перейти с 2025 г. на общую систему налогообложения (ОСН). Налоговики не будут их наказывать за период 2022-2024 гг., если по результатам проверок с 2025 г. и позже не обнаружат нарушений.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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