Налоговые поступления в бюджет в первом полугодии 2024 года выросли на 31%

По словам главы службы, доходы консолидированного бюджета Российской Федерации выросли на 28,4%, или 4,6 трлн руб. Поступления НДФЛ выросли на 34%, НДС – на 23%, а показатель выручки ККТ за январь – июнь 2024 г. вырос на 23,7%, а без учета инфляции – на 14%. Егоров отметил, что в рамках поддержки семей с детьми дополнительные финансовые возможности получат более 18 млн человек по социальной поддержке и около 35 млн – по вычетам.