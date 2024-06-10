Налоговая амнистия не коснется административных и уголовных дел

Налоговая амнистия не коснется административных и уголовных делМинфин допускает внесение таких поправок ко второму чтению в случае инициативы со стороны силовых ведомств
Предложенный Минфином механизм амнистии за дробление бизнеса распространяется только на нарушения в рамках налоговых правоотношений, заявил статс-секретарь, замминистра финансов Алексей Сазанов в ходе своего выступления в Общественной палате, где 10 июня состоялись нулевые чтения масштабных поправок в Налоговый кодекс. Амнистия в ее текущем варианте не предполагает освобождения предпринимателей от административной или уголовной ответственности, а также прекращения следственных мероприятий по открытым. И если соответствующие предложения будут поступать, то, конечно, ко второму чтению этот вопрос будет обсужден, отметил замминистра.
Неурегулированность вопросов административной и уголовной ответственности в рамках амнистии за дробление – достаточно серьезная проблема, так как если не обеспечить реформу налогового законодательства корректными сопутствующими изменениями в других видах права, то существует риск реализовать ее не в полной мере, отметила в ходе мероприятия директор центра цифровой экономики и финансовых инноваций МГИМО, генеральный директор АНО «Платформа ЗаБизнес.РФ» Элина Сидоренко. В первую очередь это касается применения ст. 199 УК РФ (предполагает ответственность за уклонение от уплаты налогов. – «Ведомости»), подчеркнула она. Предложенное правительством определение понятия дробления содержит признаки такой деятельности, которые пока не урегулированы законом. В частности, неясно, что понимать под разделением единой предпринимательской деятельности, направленным преимущественно на занижение сумм налогов, обратила внимание Сидоренко. Кроме того, для выравнивания условий ведения бизнеса и устранения недобросовестной конкуренции недостаточно решить проблему с «дробленцами». Предложенный законопроект не содержит каких-либо мер по борьбе с теневым бизнесом, работающим без госрегистрации, добавила она.
Сформировать параметры освобождения «некрупных компаний» от ответственности за дробление президент России Владимир Путин поручил в послании Федеральному собранию 29 февраля 2024 г. Часто компаниям невыгодно «набирать обороты», потому что при переходе с упрощенного налогового режима на общий сборы резко возрастают, а это значит, что государство подталкивает бизнес к дроблению и другим схемам оптимизации фискальной нагрузки, заявил тогда президент.
Механизм амнистии вошел в масштабный законопроект, внесенный правительством на рассмотрение в Госдуму 3 июня. О том, как по предложению кабмина компании должны освобождаться от ответственности, «Ведомости» писали 29 мая. Предпринимателям, которые дробились, предлагается консолидировать бизнес и перейти с 2025 г. на общую систему налогообложения (ОСН). Налоговики не будут их наказывать за период 2022-2024 гг., если по результатам проверок с 2025 г. и позже не обнаружат нарушений. «Прощены» на тех же условиях будут также компании, в отношении которых уже начаты проверки и приняты, но не вступили в силу решения о необходимости объединить разрозненную цепочку в единый бизнес. Решения налоговиков в отношении «дробленцев», уже вступившие в силу до 2025 г., отменяться не будут.