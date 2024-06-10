Налоговая амнистия не коснется административных и уголовных дел

Механизм амнистии вошел в масштабный законопроект, внесенный правительством на рассмотрение в Госдуму 3 июня. О том, как по предложению кабмина компании должны освобождаться от ответственности, «Ведомости» писали 29 мая. Предпринимателям, которые дробились, предлагается консолидировать бизнес и перейти с 2025 г. на общую систему налогообложения (ОСН). Налоговики не будут их наказывать за период 2022-2024 гг., если по результатам проверок с 2025 г. и позже не обнаружат нарушений. «Прощены» на тех же условиях будут также компании, в отношении которых уже начаты проверки и приняты, но не вступили в силу решения о необходимости объединить разрозненную цепочку в единый бизнес. Решения налоговиков в отношении «дробленцев», уже вступившие в силу до 2025 г., отменяться не будут.