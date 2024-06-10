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Налоговая амнистия не коснется административных и уголовных дел

Минфин допускает внесение таких поправок ко второму чтению в случае инициативы со стороны силовых ведомств
Дарья Мосолкина
PhotoXPress

Предложенный Минфином механизм амнистии за дробление бизнеса распространяется только на нарушения в рамках налоговых правоотношений, заявил статс-секретарь, замминистра финансов Алексей Сазанов в ходе своего выступления в Общественной палате, где 10 июня состоялись нулевые чтения масштабных поправок в Налоговый кодекс. Амнистия в ее текущем варианте не предполагает освобождения предпринимателей от административной или уголовной ответственности, а также прекращения следственных мероприятий по открытым. И если соответствующие предложения будут поступать, то, конечно, ко второму чтению этот вопрос будет обсужден, отметил замминистра.

Неурегулированность вопросов административной и уголовной ответственности в рамках амнистии за дробление – достаточно серьезная проблема, так как если не обеспечить реформу налогового законодательства корректными сопутствующими изменениями в других видах права, то существует риск реализовать ее не в полной мере, отметила в ходе мероприятия директор центра цифровой экономики и финансовых инноваций МГИМО, генеральный директор АНО «Платформа ЗаБизнес.РФ» Элина Сидоренко. В первую очередь это касается применения ст. 199 УК РФ (предполагает ответственность за уклонение от уплаты налогов. – «Ведомости»), подчеркнула она. Предложенное правительством определение понятия дробления содержит признаки такой деятельности, которые пока не урегулированы законом. В частности, неясно, что понимать под разделением единой предпринимательской деятельности, направленным преимущественно на занижение сумм налогов, обратила внимание Сидоренко. Кроме того, для выравнивания условий ведения бизнеса и устранения недобросовестной конкуренции недостаточно решить проблему с «дробленцами». Предложенный законопроект не содержит каких-либо мер по борьбе с теневым бизнесом, работающим без госрегистрации, добавила она.

Сформировать параметры освобождения «некрупных компаний» от ответственности за дробление президент России Владимир Путин поручил в послании Федеральному собранию 29 февраля 2024 г. Часто компаниям невыгодно «набирать обороты», потому что при переходе с упрощенного налогового режима на общий сборы резко возрастают, а это значит, что государство подталкивает бизнес к дроблению и другим схемам оптимизации фискальной нагрузки, заявил тогда президент.

Механизм амнистии вошел в масштабный законопроект, внесенный правительством на рассмотрение в Госдуму 3 июня. О том, как по предложению кабмина компании должны освобождаться от ответственности, «Ведомости» писали 29 мая. Предпринимателям, которые дробились, предлагается консолидировать бизнес и перейти с 2025 г. на общую систему налогообложения (ОСН). Налоговики не будут их наказывать за период 2022-2024 гг., если по результатам проверок с 2025 г. и позже не обнаружат нарушений. «Прощены» на тех же условиях будут также компании, в отношении которых уже начаты проверки и приняты, но не вступили в силу решения о необходимости объединить разрозненную цепочку в единый бизнес. Решения налоговиков в отношении «дробленцев», уже вступившие в силу до 2025 г., отменяться не будут.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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