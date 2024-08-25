The Telegraph: Стармер предупредит «трудящихся» британцев о «непопулярных решениях»
Премьер-министр Великобритании, лейборист Кир Стармер публично заявит, что унаследовал «не только экономическую, но и социальную черную дыру», которая потребует принятия «непопулярных решений». Об этом пишет The Telegraph.
С такими заявлениями премьер выступит во вторник, 27 августа, а сама речь будет, вероятно, расценена как попытка заложить основу для резкого повышения налогов и сокращения расходов, отмечает издание. По его словам, ситуация ухудшится, «прежде чем станет лучше».
«Гниль возвращается. Во всех тех же местах. И она распространяется. Хуже, чем раньше. Вы это знаете, и я это знаю. Вот почему этот проект всегда был направлен на укрепление основ этой страны», – говорится в тезисах, с которыми выступит Стармер.
Премьер-министр неоднократно обещал, что не будет повышать налоги для «трудящихся», напоминает газета. В частности, в своей предвыборной кампании он настаивал на том, что лейбористское правительство не будет повышать НДС, подоходный налог или национальное страхование. Однако это привело к подозрениям, что власти планируют увеличить другие налоги, такие как налог на прирост капитала и налог на наследство, а также возможное повышение налогов для предприятий. Канцлер казначейства Рейчел Ривз в прошлом месяце признала, что 30 октября ей «придется увеличить налоги в бюджете».
«Я не буду уклоняться от принятия непопулярных решений сейчас, если это будет правильно для страны в долгосрочной перспективе», – скажет, по информации издания, премьер.
4 июля на парламентских выборах в Великобритании Лейбористская партия получила большинство в палате общин, она сформировала новое правительство. Лейбористы получили 412 мандатов, у них прибавилось 211 кресел. Второе место заняли тори со 121 мандатом (сокращение на 250 мест), на третьем месте – либеральные демократы с 71 мандатом (прибавилось 63 кресла).