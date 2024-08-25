The Telegraph: Стармер предупредит «трудящихся» британцев о «непопулярных решениях»

Премьер-министр неоднократно обещал, что не будет повышать налоги для «трудящихся», напоминает газета. В частности, в своей предвыборной кампании он настаивал на том, что лейбористское правительство не будет повышать НДС, подоходный налог или национальное страхование. Однако это привело к подозрениям, что власти планируют увеличить другие налоги, такие как налог на прирост капитала и налог на наследство, а также возможное повышение налогов для предприятий. Канцлер казначейства Рейчел Ривз в прошлом месяце признала, что 30 октября ей «придется увеличить налоги в бюджете».