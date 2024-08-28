Госдолг Украины превысил $155 млрд
Государственный долг Украины за три месяца вырос до $155,36 млрд – на $3,2 млрд. Об этом сообщается на сайте минфина государства.
По состоянию на 31 июля государственный и гарантированный внешний долг страны составил $112,92 млрд – 72,69% от общей суммы долга. Государственный и гарантированный внутренний долг на конец прошлого месяца составил $43,42 млрд, или 27,31% от всей суммы.
Годом ранее госдолг Украины за аналогичный период достиг $132 млрд. Внешний долг был на уровне $90,77 млрд – 68,29% общей суммы госдолга. Внутренний госдолг страны достиг $42,15 млрд, или 31,71% общего объема госдолга.
27 августа минфин Украины сообщал, что расходы общего фонда госбюджета страны на оборонный сектор в январе – июле 2024 г. составили 1 трлн гривен (свыше $24 млрд). Отдельно за июль было использовано 161,6 млрд гривен ($3,9 млрд).
В августе Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте с C (дефолт неизбежен) до RD (ограниченный дефолт). Понижение рейтинга до RD последовало за истечением 10-дневного льготного периода для выплаты купона по еврооблигациям на $750 млн с погашением в 2026 г., срок выплаты по которым наступил 1 августа.