Госдолг Украины превысил $155 млрд

В августе Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте с C (дефолт неизбежен) до RD (ограниченный дефолт). Понижение рейтинга до RD последовало за истечением 10-дневного льготного периода для выплаты купона по еврооблигациям на $750 млн с погашением в 2026 г., срок выплаты по которым наступил 1 августа.