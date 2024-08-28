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Госдолг Украины превысил $155 млрд

Ведомости

Государственный долг Украины за три месяца вырос до $155,36 млрд – на $3,2 млрд. Об этом сообщается на сайте минфина государства.

По состоянию на 31 июля государственный и гарантированный внешний долг страны составил $112,92 млрд – 72,69% от общей суммы долга. Государственный и гарантированный внутренний долг на конец прошлого месяца составил $43,42 млрд, или 27,31% от всей суммы.

Годом ранее госдолг Украины за аналогичный период достиг $132 млрд. Внешний долг был на уровне $90,77 млрд – 68,29% общей суммы госдолга. Внутренний госдолг страны достиг $42,15 млрд, или 31,71% общего объема госдолга.

27 августа минфин Украины сообщал, что расходы общего фонда госбюджета страны на оборонный сектор в январе – июле 2024 г. составили 1 трлн гривен (свыше $24 млрд). Отдельно за июль было использовано 161,6 млрд гривен ($3,9 млрд).

В августе Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте с C (дефолт неизбежен) до RD (ограниченный дефолт). Понижение рейтинга до RD последовало за истечением 10-дневного льготного периода для выплаты купона по еврооблигациям на $750 млн с погашением в 2026 г., срок выплаты по которым наступил 1 августа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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