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Fitch понизило кредитный рейтинг Украины до «ограниченного дефолта»

Ведомости

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте с C (дефолт неизбежен) до RD (ограниченный дефолт). Об этом сообщается на сайте агентства.

Понижение рейтинга до RD последовало за истечением 10-дневного льготного периода для выплаты купона по еврооблигациям на $750 млн с погашением в 2026 г., срок выплаты по которым наступил 1 августа, говорится в комментарии.

«Это означает событие дефолта в соответствии с критериями Fitch в отношении суверенного РДЭ, а также индивидуального рейтинга выпуска затронутой ценной бумаги», – указано на сайте Fitch.

Рейтинг еврооблигаций на $750 млн понижен с C до D. Fitch также отозвало рейтинги выпуска облигаций в иностранной валюте, так как они больше не рассматриваются как имеющие отношение к сфере охвата агентства.

24 июля Fitch понизило долгосрочный РДЭ Украины в иностранной валюте с уровня СС (высокая вероятность дефолта) до С (дефолт неизбежен), что означало высокий уровень кредитного риска и появление признаков начавшегося в стране процесса, подобного дефолту. На решение, в том числе, повлиял принятый на Украине закон, позволяющий приостановить выплаты по госдолгу на три месяца.

Американское рейтинговое агентство S&P Global 2 августа также понизило кредитный рейтинг страны до уровня «выборочный дефолт» (SD – selective default) на фоне отсутствия выплат по купонам с украинской стороны. В агентстве сочли, что Украина не будет осуществлять выплаты после принятия закона, который позволяет правительству временно остановить выплаты по внешним займам.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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