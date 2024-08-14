Fitch понизило кредитный рейтинг Украины до «ограниченного дефолта»
Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте с C (дефолт неизбежен) до RD (ограниченный дефолт). Об этом сообщается на сайте агентства.
Понижение рейтинга до RD последовало за истечением 10-дневного льготного периода для выплаты купона по еврооблигациям на $750 млн с погашением в 2026 г., срок выплаты по которым наступил 1 августа, говорится в комментарии.
«Это означает событие дефолта в соответствии с критериями Fitch в отношении суверенного РДЭ, а также индивидуального рейтинга выпуска затронутой ценной бумаги», – указано на сайте Fitch.
Рейтинг еврооблигаций на $750 млн понижен с C до D. Fitch также отозвало рейтинги выпуска облигаций в иностранной валюте, так как они больше не рассматриваются как имеющие отношение к сфере охвата агентства.
24 июля Fitch понизило долгосрочный РДЭ Украины в иностранной валюте с уровня СС (высокая вероятность дефолта) до С (дефолт неизбежен), что означало высокий уровень кредитного риска и появление признаков начавшегося в стране процесса, подобного дефолту. На решение, в том числе, повлиял принятый на Украине закон, позволяющий приостановить выплаты по госдолгу на три месяца.
Американское рейтинговое агентство S&P Global 2 августа также понизило кредитный рейтинг страны до уровня «выборочный дефолт» (SD – selective default) на фоне отсутствия выплат по купонам с украинской стороны. В агентстве сочли, что Украина не будет осуществлять выплаты после принятия закона, который позволяет правительству временно остановить выплаты по внешним займам.