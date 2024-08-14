Fitch понизило кредитный рейтинг Украины до «ограниченного дефолта»

24 июля Fitch понизило долгосрочный РДЭ Украины в иностранной валюте с уровня СС (высокая вероятность дефолта) до С (дефолт неизбежен), что означало высокий уровень кредитного риска и появление признаков начавшегося в стране процесса, подобного дефолту. На решение, в том числе, повлиял принятый на Украине закон, позволяющий приостановить выплаты по госдолгу на три месяца.