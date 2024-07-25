Рейтинговое агентство Fitch считает дефолт Украины неизбежным
Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте с уровня «СС» (высокая вероятность дефолта) до «С» (дефолт неизбежен). Это означает высокий уровень кредитного риска и может указывать на начавшийся в стране процесс, подобный дефолту, следует из пресс-релиза компании.
Специалисты Fitch должны были определить долгосрочный рейтинг Украины в начале декабря, но сделали это раньше, поскольку «события в стране оправдывают такое отклонение от графика». В частности, на понижение рейтинга повлияло достигнутое 22 июля соглашение между правительством и некоторыми держателями еврооблигаций, касающееся сокращения основной суммы госдолга и процентов, а также продления сроков погашения. Кроме того, агентство учло принятый Верховной радой закон, позволяющий приостановить выплаты по госдолгу на три месяца, что также свидетельствует о запуске процесса, подобного дефолту.
В начале мая газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщила, что группа держателей облигаций Украины будет подталкивать Киев к возобновлению выплат по долгам в следующем году, поскольку терпение кредиторов, среди которых американские фирмы BlackRock и Pimco, начинает иссякать. Без соглашения с иностранными держателями облигаций Украина может объявить дефолт, поскольку в августе закончатся каникулы по выплате долгов. Это ухудшит ее репутацию среди инвесторов и затруднит способность брать больше займов, отмечало издание.