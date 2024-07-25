Газета
Телеграм
Подкаст
/ Экономика

Рейтинговое агентство Fitch считает дефолт Украины неизбежным

Ведомости

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте с уровня «СС» (высокая вероятность дефолта) до «С» (дефолт неизбежен). Это означает высокий уровень кредитного риска и может указывать на начавшийся в стране процесс, подобный дефолту, следует из пресс-релиза компании.

Специалисты Fitch должны были определить долгосрочный рейтинг Украины в начале декабря, но сделали это раньше, поскольку «события в стране оправдывают такое отклонение от графика». В частности, на понижение рейтинга повлияло достигнутое 22 июля соглашение между правительством и некоторыми держателями еврооблигаций, касающееся сокращения основной суммы госдолга и процентов, а также продления сроков погашения. Кроме того, агентство учло принятый Верховной радой закон, позволяющий приостановить выплаты по госдолгу на три месяца, что также свидетельствует о запуске процесса, подобного дефолту.

В начале мая газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщила, что группа держателей облигаций Украины будет подталкивать Киев к возобновлению выплат по долгам в следующем году, поскольку терпение кредиторов, среди которых американские фирмы BlackRock и Pimco, начинает иссякать. Без соглашения с иностранными держателями облигаций Украина может объявить дефолт, поскольку в августе закончатся каникулы по выплате долгов. Это ухудшит ее репутацию среди инвесторов и затруднит способность брать больше займов, отмечало издание.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных