Рейтинговое агентство Fitch считает дефолт Украины неизбежным

Специалисты Fitch должны были определить долгосрочный рейтинг Украины в начале декабря, но сделали это раньше, поскольку «события в стране оправдывают такое отклонение от графика». В частности, на понижение рейтинга повлияло достигнутое 22 июля соглашение между правительством и некоторыми держателями еврооблигаций, касающееся сокращения основной суммы госдолга и процентов, а также продления сроков погашения. Кроме того, агентство учло принятый Верховной радой закон, позволяющий приостановить выплаты по госдолгу на три месяца, что также свидетельствует о запуске процесса, подобного дефолту.