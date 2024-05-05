WSJ: кредиторы Украины хотят добиться выплат процентов по долгу
Группа держателей облигаций Украины будет подталкивать Киев к возобновлению выплат по долгам в следующем году, терпение кредиторов, среди которых американские фирмы BlackRock и Pimco, начинает иссякать, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
Компании, которые владеют примерно пятой частью непогашенных еврооблигаций Украины на сумму $20 млрд, недавно сформировали комитет и наняли юристов для ведения переговоров, пишет газета.
«Группа хочет, чтобы Киев, который только что получил от США помощь примерно в $60 млрд, заключил сделку, по которой он возобновил бы выплаты в обмен на прощение значительной части непогашенного долга страны», – говорится в материале.
Некоторые держатели облигаций, по данным WSJ, обсудили эти планы с высокопоставленными чиновниками в Киеве. Представитель группы держателей облигаций заявил, что она «надеется на конструктивное участие в оказании помощи по суверенному долгу Украины». По данным газеты, переговоры могут начаться в мае, а к участию в них хотят привлечь правительство США и других стран.
Без соглашения с иностранными держателями облигаций Украина может объявить дефолт, поскольку в августе закончатся каникулы по выплате долгов. Это «запятнает ее репутацию» среди инвесторов и усложнит ее способность брать больше займов, указывает газета. Заключение сделки, отмечает WSJ, может принести финансовую выгоду инвесторам, купившим украинские облигации по выгодным ценам. Держатели облигаций рассчитывают получить до $500 млн в виде ежегодных процентных выплат, при этом они дали понять, что могут согласиться предоставить дополнительную помощь позднее, говорится в статье.
Летом 2022 г. инвесторы согласились отсрочить выплаты Украины по внешнему долгу до 2024 г. Речь идет о 75% задолженности Украины на сумму $19,6 млрд. Данный шаг поддержали ключевые партнеры Киева, в частности США и Международный валютный фонд. Отсрочка платежей позволит стране сохранить $5,8 млрд, писал Bloomberg. В августе 2022 г. международные рейтинговые агентства Fitch и S&P понизили долгосрочные и краткосрочные рейтинги Украины в иностранной валюте до SD (выборочный дефолт) и RD (ограниченный дефолт).