WSJ: кредиторы Украины хотят добиться выплат процентов по долгу

Без соглашения с иностранными держателями облигаций Украина может объявить дефолт, поскольку в августе закончатся каникулы по выплате долгов. Это «запятнает ее репутацию» среди инвесторов и усложнит ее способность брать больше займов, указывает газета. Заключение сделки, отмечает WSJ, может принести финансовую выгоду инвесторам, купившим украинские облигации по выгодным ценам. Держатели облигаций рассчитывают получить до $500 млн в виде ежегодных процентных выплат, при этом они дали понять, что могут согласиться предоставить дополнительную помощь позднее, говорится в статье.