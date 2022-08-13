S&P и Fitch сочли реструктуризацию долга Украины дефолтом
Международные рейтинговые агентства Fitch и S&P в пятницу понизили долгосрочные и краткосрочные рейтинги Украины в иностранной валюте до SD (выборочный дефолт) и RD (ограниченный дефолт), пишет Reuters. Ранее инвесторы согласились отсрочить выплаты Украины по внешнему долгу до 2024 г. на сумму $19,6 млрд. Агентства считают проблемной реструктуризацию долга страны.
S&P понизило рейтинг Украины в иностранной валюте до SD/SD с CC/C. Агентство считает проблемной реструктуризацию долга страны.
«Учитывая объявленные условия реструктуризации и в соответствии с нашими критериями, мы рассматриваем сделку как проблемную и равносильную дефолту», — говорится в сообщении S&P.
По мнению агентства, вызванные боевыми действиями на Украине макроэкономический и фискальный стрессы могут ослабить способность правительства оставаться в курсе своих долговых обязательств в национальной валюте. S&P понизило рейтинг в национальной валюте с B-/B до CCC+/C.
Fitch также понизило долгосрочный рейтинг страны в иностранной валюте до RD с C, поскольку считает отсрочку выплаты долга завершением обмена проблемного долга, говорится на сайте агентства. Агентство сохранило рейтинг в национальной валюте на уровне CCC-.
10 августа Bloomberg со ссылкой на украинский минфин сообщил, что инвесторы согласились отсрочить выплаты Украины по внешнему долгу до 2024 г. Речь идет о 75% задолженности Украины на сумму $19,6 млрд. Данный шаг поддержали ключевые партнеры Киева, в частности США и Международный валютный фонд.
Отсрочка платежей позволит стране сохранить $5,8 млрд, отмечало агентство. Держатели облигаций «Укравтодора» и «Укрэнерго» также одобрили отсрочку платежей.