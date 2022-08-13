S&P и Fitch сочли реструктуризацию долга Украины дефолтом

Международные рейтинговые агентства Fitch и S&P в пятницу понизили долгосрочные и краткосрочные рейтинги Украины в иностранной валюте до SD (выборочный дефолт) и RD (ограниченный дефолт), пишет Reuters. Ранее инвесторы согласились отсрочить выплаты Украины по внешнему долгу до 2024 г. на сумму $19,6 млрд. Агентства считают проблемной реструктуризацию долга страны.