Что значит разрешение заморозки выплат по долгу Украины до октября

Что значит разрешение заморозки выплат по долгу Украины до октябряВ конце июля агентство Fitch заявило о начале похожих на дефолт процессов
Власти Украины разрешили приостанавливать выплаты по внешнему долгу до 1 октября для достижения соглашения с кредиторами о реструктуризации, следует из утвержденного 31 июля соответствующего закона. Об этом свидетельствуют данные на портале Верховной рады (парламента) страны. «Возвращено с подписью президента Украины [Владимира Зеленского]», – говорится в карточке закона.
Как замечает в своем Telegram-канале депутат Рады от партии «Голос» Ярослав Железняк, закон был принят еще 18 июля. По заявлению руководителя парламентского комитета по бюджету беспартийной Роксоланы Пидласы, эта мера фактически понадобится, «если соглашение о реструктуризации не будет достигнуто до 10 августа», когда «наступит срок купонных выплат по одному из выпусков государственных еврооблигаций с погашением в 2026 г.».
По ее словам, этот законопроект «является важным элементом реструктуризации, которая позволит сэкономить на платежах по обслуживанию и погашению суверенных еврооблигаций более $10 млрд до конца 2027 г.». Кроме того, как заявляет Пидласа, этот законопроект уже пользуется поддержкой Международного валютного фонда (МВФ).
Кредиты МВФ Украине
В марте 2023 г. МВФ договорился с Украиной о четырехлетней кредитной программе общей суммой в $15,6 млрд. Этот кредит является крупнейшим для Киева после начала военных действий в феврале 2022-го и первым в истории, одобренным МВФ, для страны, на территории которой ведутся боевые действия.
При этом ранее, 22 июля, украинский премьер Денис Шмыгаль говорил о достижении «принципиальных договоренностей» с Комитетом владельцев еврооблигаций Украины в отношении реструктуризации внешнего долга. Среди держателей украинских еврооблигаций находятся такие крупные финансовые компании, как BlackRock (одна из крупнейших инвестиционных компаний в мире и крупнейшая по размеру активов под управлением) и Pimco (один из крупнейших мировых инвесторов на рынке облигаций).
После заявления Шмыгаля международное рейтинговое агентство Fitch 25 июля понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте с уровня СС до более низкого уровня С.
«Достигнутое 22 июля принципиальное соглашение между правительством [Украины] и некоторыми держателями еврооблигаций об условиях реструктуризации [внешнего] долга знаменует начало процесса, подобного дефолту», – предположили в Fitch.
Об угрозе дефолта на Украине говорят еще с мая. Тогда об этом заявляла член комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанин. «У нас есть проблема как раз с коммерческим долгом, который составляет ни много ни мало $20 млрд. Дефолт, по сути, у нас уже есть – он по факту есть», – говорила Южанин.
ВВП и долг Украины
В МВФ еще 12 октября 2023 г. подчеркнули, что в 2025 г. украинский госдолг преодолеет отметку в 100% от ВВП страны. Значительно рост внешних обязательств ускорился после начала боевых действий в феврале 2022 г. Если до них, в начале 2022 г., госдолг оценивался в $98 млрд (48,9% к ВВП), то по итогам 2023 г. вырос до $140,8 млрд (88,1% к ВВП). По данным минфина страны на конец июня 2024 г., госдолг составлял уже $152,16 млрд.
Тогда же издание The Wall Street Journal (WSJ) писало, что группа кредиторов Украины в лице инвесткомпаний, владеющих пятой частью еврооблигаций Киева на $20 млрд, хочет вынудить Киев платить проценты уже в 2025 г. В обмен на это кредиторы обещают Украине списать значительную часть непогашенной задолженности. По данным WSJ, кредиторы рассчитывали получить до $500 млн в виде ежегодных процентных выплат. Если такую сделку заключить не удастся, Украина может объявить дефолт, говорилось в публикации.
В середине июня газета Financial Times (FT) сообщала, что комитет держателей облигаций отклонил одобренную странами «большой семерки» инициативу Украины снизить общую стоимость долга на 60% и сократить ежегодные купонные выплаты. Их встречное предложение о снижении ставки на 22% и купоне в 7,75% грозит в свою очередь оттоком капитала с Украины, когда он крайне необходим, и может привести к невыполнению целевых показателей по сокращению долга, которые необходимы для получения финансирования МВФ в размере $15,6 млрд. Как тогда писала FT, лучшим исходом для Украины было бы сокращение долга примерно на 40%.
Отвлекаться на длительную процедуру банкротства Киев не в состоянии. Кроме того, Украине нужно остановить отток финансовых средств, тем более нужных в условиях все дорожающих боевых действий, добавляет FT.
Приостановка выплат по внешнему долгу – это один из признаков приближения дефолта, подтверждает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин. Принятый законопроект говорит о том, что денег на Украине почти не осталось.
«При этом плачевное состояние экономики Украины может быть использовано как инструмент давления со стороны Запада, которому не нравится затягивание украинского кризиса. Требование денег – это завуалированное требование заканчивать боевые действия», – считает эксперт.
В этом контексте решение Киева о возможности приостановки выплат является еще во многом политическим, согласен замдиректора Института Европы РАН Владислав Белов. При этом, по его словам, такой курс украинского руководства вряд ли вызовет положительные эмоции у руководства и элит Евросоюза.
«Своими заявлениями о нахождении на грани дефолта руководство Украины пытается давить на кредиторов», – полагает эксперт. По его мнению, принятые в Киеве меры также имеют целью добиться дополнительного финансирования.