Что значит разрешение заморозки выплат по долгу Украины до октября

ВВП и долг Украины

В МВФ еще 12 октября 2023 г. подчеркнули, что в 2025 г. украинский госдолг преодолеет отметку в 100% от ВВП страны. Значительно рост внешних обязательств ускорился после начала боевых действий в феврале 2022 г. Если до них, в начале 2022 г., госдолг оценивался в $98 млрд (48,9% к ВВП), то по итогам 2023 г. вырос до $140,8 млрд (88,1% к ВВП). По данным минфина страны на конец июня 2024 г., госдолг составлял уже $152,16 млрд.