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S&P Global понизило кредитный рейтинг Украины до «выборочного дефолта»

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Американское рейтинговое агентство S&P Global понизило кредитный рейтинг Украины до уровня «выборочный дефолт» (SD – selective default) на фоне отсутствия выплат по купонам с украинской стороны. Об этом сообщила пресс-служба агентства.

«Изменение рейтинга связано с отсутствием платежа по купону украинских евробондов-2026», – сказано в сообщении.

В агентстве считают, что Украина не будет осуществлять выплаты после принятия в середине июля закона, который позволяет правительству временно остановить выплаты по внешним займам. До этого рейтинг Украины, согласно оценке S&P, находился на уровне СС.

Это уже второе понижение кредитного рейтинга Украины со стороны крупных рейтинговых агентств, произошедшее за последнее время. Так, 25 июля Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте с уровня СС (высокая вероятность дефолта) до С (дефолт неизбежен).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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