S&P Global понизило кредитный рейтинг Украины до «выборочного дефолта»
Американское рейтинговое агентство S&P Global понизило кредитный рейтинг Украины до уровня «выборочный дефолт» (SD – selective default) на фоне отсутствия выплат по купонам с украинской стороны. Об этом сообщила пресс-служба агентства.
«Изменение рейтинга связано с отсутствием платежа по купону украинских евробондов-2026», – сказано в сообщении.
В агентстве считают, что Украина не будет осуществлять выплаты после принятия в середине июля закона, который позволяет правительству временно остановить выплаты по внешним займам. До этого рейтинг Украины, согласно оценке S&P, находился на уровне СС.
Это уже второе понижение кредитного рейтинга Украины со стороны крупных рейтинговых агентств, произошедшее за последнее время. Так, 25 июля Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте с уровня СС (высокая вероятность дефолта) до С (дефолт неизбежен).