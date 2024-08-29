Счетная палата сочла недостаточным финансирование строительства трассы М-12
Предусмотренный паспортом проекта «Европа – Западный Китай» объем финансирования строительства автомобильной дороги М-12 недостаточен и требует корректировки. Такие выводы по итогам проверки сделала Счетная палата России, сообщается на сайте ведомства.
На трассу было запланировано 587,5 млрд руб. Но сметная стоимость строительства, подтвержденная госэкспертизой, составляет 912,2 млрд руб., говорится в отчете о проверке. Расхождения в стоимости установлены и в отношении участка обхода города Тольятти с мостовым переходом через реку Волгу. Паспортом проекта на его строительство предусмотрено 149 млрд руб., а концессионным соглашением – 140,4 млрд руб. В связи с этими обстоятельствами, заключили в Счетной палате, паспорт федерального проекта требует корректировки.
В ходе проверки аудиторы также выявили ряд нарушений, допущенных ГК «Автодор» при строительстве автодороги М-12. Среди них – факты приемки и оплаты работ по завышенной стоимости из-за некорректного составления сметной документации на строительно-монтажные работы.
«Благодаря полученным рекомендациям и замечаниям по результатам контрольного мероприятия Счетной палаты «Автодор» на действующих и перспективных проектах реализует комплекс мероприятий, направленных на повышение качества осуществления функций заказчика по строительству дорог», – сказал он.
Правительство приняло решение о создании новой скоростной платной автотрассы М-12 (Москва – Нижний Новгород – Казань) в 2020 г. В ноябре 2023 г. премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о продлении строящейся платной автомагистрали М-12 до Тюмени. Тогда же она была переименована в М-12 «Восток», а ее маршрут во всех документах начал излагаться в новой редакции: Москва – Казань – Екатеринбург – Тюмень. В конце декабря 2023 г. была открыта трасса М-12 «Восток» от Москвы до Казани. Протяженность дороги составляет 810 км. С открытием М-12 время в пути до Казани сократилось с 12 до 6,5 часа.
Проект изначально оценивался в 623 млрд руб., но в декабре 2021 г. вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью «Ведомостям» заявил о росте стоимости дороги примерно на 200 млрд руб. В январе 2023 г. стоимость трассы увеличилась до 901,5 млрд руб.