Счетная палата сочла недостаточным финансирование строительства трассы М-12

Правительство приняло решение о создании новой скоростной платной автотрассы М-12 (Москва – Нижний Новгород – Казань) в 2020 г. В ноябре 2023 г. премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о продлении строящейся платной автомагистрали М-12 до Тюмени. Тогда же она была переименована в М-12 «Восток», а ее маршрут во всех документах начал излагаться в новой редакции: Москва – Казань – Екатеринбург – Тюмень. В конце декабря 2023 г. была открыта трасса М-12 «Восток» от Москвы до Казани. Протяженность дороги составляет 810 км. С открытием М-12 время в пути до Казани сократилось с 12 до 6,5 часа.