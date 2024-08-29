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Правительство и ЦБ подготовят план действий по борьбе с инфляцией

Кабмин ограничит кредитование госкомпаний и свернет льготные программы для МСП и аграриев
Дмитрий Гринкевич
Анастасия Бойко
Кредитование слабо реагирует на изменение ключевой ставки, поэтому требуются специальные меры по укрощению роста цен/ Максим Стулов / Ведомости

Правительство и Банк России подготовят совместный план дополнительных действий по борьбе с инфляцией. Об этом «Ведомостям» рассказал высокопоставленный федеральный чиновник. Информацию подтвердили два близких к правительству собеседника. О дискуссии знает также источник, близкий к ЦБ. По словам первого собеседника, обсуждаются меры по замедлению роста кредитования, которое продолжает увеличиваться высокими темпами, несмотря на повышение ключевой ставки. Эта тема обсуждалась на совещании по экономическим вопросам президента с членами правительства и председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной 26 августа. Владимир Путин обратил внимание участников встречи, что кредитование и инфляция продолжают расти, несмотря на повышение ключевой ставки. «Очень важно, чтобы бурное развитие финансового сектора не вело к негативным последствиям, – тонкая вещь», – подчеркнул президент. Путин призвал правительство и ЦБ усилить координацию действий по снижению инфляции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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