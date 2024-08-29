Правительство и ЦБ подготовят план действий по борьбе с инфляцией

Правительство и Банк России подготовят совместный план дополнительных действий по борьбе с инфляцией. Об этом «Ведомостям» рассказал высокопоставленный федеральный чиновник. Информацию подтвердили два близких к правительству собеседника. О дискуссии знает также источник, близкий к ЦБ. По словам первого собеседника, обсуждаются меры по замедлению роста кредитования, которое продолжает увеличиваться высокими темпами, несмотря на повышение ключевой ставки. Эта тема обсуждалась на совещании по экономическим вопросам президента с членами правительства и председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной 26 августа. Владимир Путин обратил внимание участников встречи, что кредитование и инфляция продолжают расти, несмотря на повышение ключевой ставки. «Очень важно, чтобы бурное развитие финансового сектора не вело к негативным последствиям, – тонкая вещь», – подчеркнул президент. Путин призвал правительство и ЦБ усилить координацию действий по снижению инфляции.