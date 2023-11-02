Мишустин утвердил решение о продлении трассы М-12 до Тюмени

О том, что трасса М-12 будет продлена до Тюмени до конца 2024 г., в декабре прошлого года сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин во время церемонии запуска третьего участка этой магистрали во Владимирской области, в которой президент России Владимир Путин участвовал дистанционно. Путин также согласился с идеей дать трассе М-12 название «Восток», а всему коридору от Петербурга через Москву до Владивостока – «Россия». По словам Хуснуллина, именно эти названия были выбраны в ходе голосования.