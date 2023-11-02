Мишустин утвердил решение о продлении трассы М-12 до Тюмени
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении строящейся платной автомагистрали М-12 (Москва – Нижний Новгород – Казань) до Тюмени. Об этом сообщила пресс-служба правительства.
Трасса будет переименована в М-12 «Восток», а ее маршрут во всех документах будет излагаться в новой редакции: Москва – Казань – Екатеринбург – Тюмень. В кабмине пояснили, что продление магистрали будет обеспечено благодаря включению в ее состав уже существующей трассы федерального значения от Екатеринбурга до Тюмени Р351 протяженностью 329 км, участка автодороги М-7 «Волга» Казань – Дюртюли, а также строящихся участков Дюртюли – Ачит и Ачит – Екатеринбург трассы Р-242 Пермь – Екатеринбург.
«Таким образом, работы по продлению магистрали М-12 будут подразумевать в основном реконструкцию дорожного полотна. Это даст возможность завершить проект уже в 2024 г.», – говорится в сообщении.
В правительстве также напомнили, что строительство трассы М-12 «Восток» является частью федерального проекта «Строительство автомобильных дорог международного транспортного коридора "Европа – Западный Китай"». Реализация проекта, ожидают власти, придаст дополнительный импульс к развитию экономик Московской, Владимирской, Нижегородской, Свердловской и Тюменской областей.
О том, что трасса М-12 будет продлена до Тюмени до конца 2024 г., в декабре прошлого года сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин во время церемонии запуска третьего участка этой магистрали во Владимирской области, в которой президент России Владимир Путин участвовал дистанционно. Путин также согласился с идеей дать трассе М-12 название «Восток», а всему коридору от Петербурга через Москву до Владивостока – «Россия». По словам Хуснуллина, именно эти названия были выбраны в ходе голосования.
Как отмечали тогда опрошенные «Ведомостями» эксперты, строительство новой четырехполосной автодороги высшей технической категории сейчас стоит около 500 млн руб. за 1 км. Реконструкция существующей трассы обойдется в два – три раза дешевле. Близкий к проекту источник отмечал, что за дорогу от Екатеринбурга от Тюмени будет отвечать Росавтодор, проезд по ней будет бесплатным. В основном, по его словам, будет проводиться расширение существующей дороги.