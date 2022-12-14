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Хуснуллин пообещал Путину продлить трассу М12 до Тюмени уже в 2024 году

Речь, очевидно, идет о реконструкции существующей дороги длиной 330 км
Денис Ильюшенков
М12 получила название «Восток», движение по всему ходу магистрали от Москвы до Казани откроют в декабре 2023 г. / Станислав Красильников / ТАСС

Скоростная автотрасса М12 от Москвы до Казани и с продлением до Екатеринбурга будет построена до Тюмени в те же сроки – до конца 2024 г. Об этом 13 декабря рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин, курирующий стройку. Он вместе с главой ГК «Автодор» Вячеславом Петушенко открывал 58-километровый участок М12 во Владимирской области. Принимал объект по видеосвязи президент Владимир Путин.

По словам Хуснуллина, стройка предстоит напряженная, поскольку на пути следования трассы от Екатеринбурга до Тюмени придется делать обход трех населенных пунктов. «Проектно-сметная документация ведется. Это новая дорога, плюс расширение существующей. Я думаю, у нас все получится», – резюмировал вице-премьер в ответ на вопрос президента о планах по запуску участка до Тюмени.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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