Хуснуллин пообещал Путину продлить трассу М12 до Тюмени уже в 2024 году

Скоростная автотрасса М12 от Москвы до Казани и с продлением до Екатеринбурга будет построена до Тюмени в те же сроки – до конца 2024 г. Об этом 13 декабря рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин, курирующий стройку. Он вместе с главой ГК «Автодор» Вячеславом Петушенко открывал 58-километровый участок М12 во Владимирской области. Принимал объект по видеосвязи президент Владимир Путин.