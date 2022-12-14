Хуснуллин пообещал Путину продлить трассу М12 до Тюмени уже в 2024 году

Хуснуллин пообещал Путину продлить трассу М12 до Тюмени уже в 2024 годуРечь, очевидно, идет о реконструкции существующей дороги длиной 330 км
Скоростная автотрасса М12 от Москвы до Казани и с продлением до Екатеринбурга будет построена до Тюмени в те же сроки – до конца 2024 г. Об этом 13 декабря рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин, курирующий стройку. Он вместе с главой ГК «Автодор» Вячеславом Петушенко открывал 58-километровый участок М12 во Владимирской области. Принимал объект по видеосвязи президент Владимир Путин.
По словам Хуснуллина, стройка предстоит напряженная, поскольку на пути следования трассы от Екатеринбурга до Тюмени придется делать обход трех населенных пунктов. «Проектно-сметная документация ведется. Это новая дорога, плюс расширение существующей. Я думаю, у нас все получится», – резюмировал вице-премьер в ответ на вопрос президента о планах по запуску участка до Тюмени.