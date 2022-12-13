Газета
Бизнес

ДСК «Автобан» продолжит трассу М12 до Екатеринбурга за 39 млрд рублей

Компания уже строит два участка от Москвы до Казани
Галина Казакулова Денис Ильюшенков
Станислав Красильников / ТАСС

Дорожно-строительная компания «Автобан» (ДСК «Автобан») Алексея Андреева построит участок новой скоростной дороги между Казанью и Екатеринбургом протяженностью 43 км. Это следует из данных итогового протокола конкурса, размещенного на портале госзакупок. Стоимость строительства составляет 39,2 млрд руб. 

Заказчиком выступает госкомпания «Автодор», в ведении которой находятся платные дороги в России. «Автобан» подал заявку на участие в конкурсе 5 декабря. Она стала единственной и была признана соответствующей требованиям закупки. 

Генподрядчику предстоит построить отрезок дороги с 232-го по 275-й км, которая свяжет Дюртюли в Башкирии и поселок Ачит в Свердловской области. Это 43 км трассы, в том числе улично-дорожная сеть и другие автомобильные или пешеходные дороги. Возведение мостов и тоннелей условиями закупки не предусмотрено. Все работы должны быть завершены к 30 июня 2025 г., начало выполнения работ – со дня заключения договора (еще не подписан).

Дорога Дюртюли — Ачит – это отрезок нового строительства в рамках проекта по продлению скоростной платной трассы М12 Москва – Казань до Екатеринбурга. Ее протяженность — 275 км. Участок разбит на три этапа. Первый проходит по территории Башкирии (140 км), второй — в границах Пермского края (92 км), третий (43 км) — в Свердловской области. Остальная часть дороги от Казани до Екатеринбурга пройдет по существующей дорожной сети.

Тендер на строительство второго этапа (140-232-й км) также опубликован на портале госзакупок. Победителю предстоит построить 92 км автодорог без мостов и тоннелей по максимальной цене почти 73 млрд руб. На конкурс было подано две заявки, обе они признаны соответствующими требованиям закупки. Информации о победителе в карточке закупки еще нет.

«Ведомости» направили вопросы в госкомпанию «Автодор», ДСК «Автобан»и другим крупным стройподрядчикам. Представитель ДСК «Автобан» не ответил на вопросы «Ведомостей» по существу, ссылаясь на конфиденциальность информации о закупках. 

Продлить М12 до Екатеринбурга поручил президент Владимир Путин в 2021 г. Стройка должна быть завершена в прежние сроки, до конца 2024 г. Магистраль протяженностью 810 км базово оценивалась в 623 млрд руб., но в итоге будет дороже примерно на 200 млрд руб. по ряду причин, объяснял вице-премьер Марат Хуснуллин, курирующий стройку, в интервью «Ведомостям».

ДСК «Автобан» уже получала подряды на строительство двух отрезков М12. Также два участка трассы строит «Трансстроймеханизация» (входит в АО «Дороги и мосты», которое является частью холдинга «Нацпроектстрой» ВЭБа и Аркадия Ротенберга). По одному этапу разобрали «Стройтрансгаз» Геннадия Тимченко, строитель крымской «Тавриды» АО «ВАД», Региональная строительная компания и российская «дочка» китайской CRCC (China Railway Construction Corporation). Один из участков «Автодор» будет строить самостоятельно.

Вероятность того, что кто-то из действующих подрядчиков М12 принял участие и в конкурсе на строительство дороги от Дюртюлей до Ачита, достаточно велика, считает гендиректор ассоциации АСДОР Юрий Агафонов. Но сроки для такой стройки достаточно сжатые, отмечает он.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных