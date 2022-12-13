ДСК «Автобан» продолжит трассу М12 до Екатеринбурга за 39 млрд рублей

ДСК «Автобан» продолжит трассу М12 до Екатеринбурга за 39 млрд рублейКомпания уже строит два участка от Москвы до Казани
Дорожно-строительная компания «Автобан» (ДСК «Автобан») Алексея Андреева построит участок новой скоростной дороги между Казанью и Екатеринбургом протяженностью 43 км. Это следует из данных итогового протокола конкурса, размещенного на портале госзакупок. Стоимость строительства составляет 39,2 млрд руб.
Заказчиком выступает госкомпания «Автодор», в ведении которой находятся платные дороги в России. «Автобан» подал заявку на участие в конкурсе 5 декабря. Она стала единственной и была признана соответствующей требованиям закупки.
Генподрядчику предстоит построить отрезок дороги с 232-го по 275-й км, которая свяжет Дюртюли в Башкирии и поселок Ачит в Свердловской области. Это 43 км трассы, в том числе улично-дорожная сеть и другие автомобильные или пешеходные дороги. Возведение мостов и тоннелей условиями закупки не предусмотрено. Все работы должны быть завершены к 30 июня 2025 г., начало выполнения работ – со дня заключения договора (еще не подписан).
Дорога Дюртюли — Ачит – это отрезок нового строительства в рамках проекта по продлению скоростной платной трассы М12 Москва – Казань до Екатеринбурга. Ее протяженность — 275 км. Участок разбит на три этапа. Первый проходит по территории Башкирии (140 км), второй — в границах Пермского края (92 км), третий (43 км) — в Свердловской области. Остальная часть дороги от Казани до Екатеринбурга пройдет по существующей дорожной сети.
Тендер на строительство второго этапа (140-232-й км) также опубликован на портале госзакупок. Победителю предстоит построить 92 км автодорог без мостов и тоннелей по максимальной цене почти 73 млрд руб. На конкурс было подано две заявки, обе они признаны соответствующими требованиям закупки. Информации о победителе в карточке закупки еще нет.
«Ведомости» направили вопросы в госкомпанию «Автодор», ДСК «Автобан»и другим крупным стройподрядчикам. Представитель ДСК «Автобан» не ответил на вопросы «Ведомостей» по существу, ссылаясь на конфиденциальность информации о закупках.
Продлить М12 до Екатеринбурга поручил президент Владимир Путин в 2021 г. Стройка должна быть завершена в прежние сроки, до конца 2024 г. Магистраль протяженностью 810 км базово оценивалась в 623 млрд руб., но в итоге будет дороже примерно на 200 млрд руб. по ряду причин, объяснял вице-премьер Марат Хуснуллин, курирующий стройку, в интервью «Ведомостям».
ДСК «Автобан» уже получала подряды на строительство двух отрезков М12. Также два участка трассы строит «Трансстроймеханизация» (входит в АО «Дороги и мосты», которое является частью холдинга «Нацпроектстрой» ВЭБа и Аркадия Ротенберга). По одному этапу разобрали «Стройтрансгаз» Геннадия Тимченко, строитель крымской «Тавриды» АО «ВАД», Региональная строительная компания и российская «дочка» китайской CRCC (China Railway Construction Corporation). Один из участков «Автодор» будет строить самостоятельно.
Вероятность того, что кто-то из действующих подрядчиков М12 принял участие и в конкурсе на строительство дороги от Дюртюлей до Ачита, достаточно велика, считает гендиректор ассоциации АСДОР Юрий Агафонов. Но сроки для такой стройки достаточно сжатые, отмечает он.