ДСК «Автобан» продолжит трассу М12 до Екатеринбурга за 39 млрд рублей

Генподрядчику предстоит построить отрезок дороги с 232-го по 275-й км, которая свяжет Дюртюли в Башкирии и поселок Ачит в Свердловской области. Это 43 км трассы, в том числе улично-дорожная сеть и другие автомобильные или пешеходные дороги. Возведение мостов и тоннелей условиями закупки не предусмотрено. Все работы должны быть завершены к 30 июня 2025 г., начало выполнения работ – со дня заключения договора (еще не подписан).