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Кремль подтвердил подготовку поручений правительству по борьбе с инфляцией

Ведомости

Поручения президента России Владимира Путина правительству и Банку России по разработке совместного плана по борьбе с инфляцией готовятся, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь главы государства ответил на вопрос об участии Кремля в подготовке мер по инфляции и о сроках представления соответствующих предложений правительством России.

«Да, действительно эти поручения сейчас готовятся, они на выходе. Будет в первую очередь, конечно же, это поручение правительству, но, как правило, профильные специалисты из администрации принимают участие в этой работе», – сказал представитель Кремля.

«Ведомости» со ссылкой на источники писали, что правительство и Банк России подготовят совместный план дополнительных действий по борьбе с инфляцией. Сообщалось, что обсуждаются меры по замедлению роста кредитования. Эта тема обсуждалась на совещании по экономическим вопросам президента с членами правительства и председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной 26 августа. 

В ходе встречи президент обратил внимание на опережающую динамику рынка банковского кредитования, несмотря на повышение ключевой ставки ЦБ. Рост выдачи кредитов бизнесу в июне превысил 20% относительно того же периода годом ранее, отмечал он. По версии Путина, бороться с ростом цен нужно, в первую очередь, за счет увеличения предложения товаров и услуг, чтобы их объем отвечал как потребительскому, так и инвестиционному спросу.

27 августа Песков анонсировал поручения Путина о борьбе с инфляцией по итогам совещания по экономическим вопросам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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