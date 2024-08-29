Кремль подтвердил подготовку поручений правительству по борьбе с инфляцией
Поручения президента России Владимира Путина правительству и Банку России по разработке совместного плана по борьбе с инфляцией готовятся, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь главы государства ответил на вопрос об участии Кремля в подготовке мер по инфляции и о сроках представления соответствующих предложений правительством России.
«Да, действительно эти поручения сейчас готовятся, они на выходе. Будет в первую очередь, конечно же, это поручение правительству, но, как правило, профильные специалисты из администрации принимают участие в этой работе», – сказал представитель Кремля.
«Ведомости» со ссылкой на источники писали, что правительство и Банк России подготовят совместный план дополнительных действий по борьбе с инфляцией. Сообщалось, что обсуждаются меры по замедлению роста кредитования. Эта тема обсуждалась на совещании по экономическим вопросам президента с членами правительства и председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной 26 августа.
В ходе встречи президент обратил внимание на опережающую динамику рынка банковского кредитования, несмотря на повышение ключевой ставки ЦБ. Рост выдачи кредитов бизнесу в июне превысил 20% относительно того же периода годом ранее, отмечал он. По версии Путина, бороться с ростом цен нужно, в первую очередь, за счет увеличения предложения товаров и услуг, чтобы их объем отвечал как потребительскому, так и инвестиционному спросу.
27 августа Песков анонсировал поручения Путина о борьбе с инфляцией по итогам совещания по экономическим вопросам.