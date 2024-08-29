Кремль подтвердил подготовку поручений правительству по борьбе с инфляцией

В ходе встречи президент обратил внимание на опережающую динамику рынка банковского кредитования, несмотря на повышение ключевой ставки ЦБ. Рост выдачи кредитов бизнесу в июне превысил 20% относительно того же периода годом ранее, отмечал он. По версии Путина, бороться с ростом цен нужно, в первую очередь, за счет увеличения предложения товаров и услуг, чтобы их объем отвечал как потребительскому, так и инвестиционному спросу.