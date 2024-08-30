Силуанов спрогнозировал дефицит бюджета России на уровне 1,1% ВВП по итогам года
Дефицит бюджета России составит 1,1% ВВП по итогам текущего года, сообщил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия-24».
«Если говорить о балансе бюджета, то он тоже ниже прогнозных показателей. По году мы ожидаем [дефицит бюджета] чуть больше 1%, а точнее – 1,1% ВВП», – сказал он (цитата по ТАСС). Силуанов добавил, что за полугодие аналогичный показатель составляет 0,7% ВВП.
В июле стало известно, что по итогам января – июня 2024 г. федеральный бюджет сложился с дефицитом в 929 млрд руб. (0,5% ВВП). Это на 1,421 трлн руб. ниже уровня аналогичного периода 2023 г.
В отчете федерального казначейства РФ, опубликованном 30 мая, сообщалось, что дефицит федерального бюджета России за январь – апрель 2024 г. составил 3,963 трлн руб. Доходы федерального бюджета за указанный период составили 8,9 трлн руб. при запланированных 11,684 трлн руб.