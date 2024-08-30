Силуанов спрогнозировал дефицит бюджета России на уровне 1,1% ВВП по итогам года

«Если говорить о балансе бюджета, то он тоже ниже прогнозных показателей. По году мы ожидаем [дефицит бюджета] чуть больше 1%, а точнее – 1,1% ВВП», – сказал он (цитата по ТАСС). Силуанов добавил, что за полугодие аналогичный показатель составляет 0,7% ВВП.