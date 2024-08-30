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Силуанов спрогнозировал дефицит бюджета России на уровне 1,1% ВВП по итогам года

Ведомости

Дефицит бюджета России составит 1,1% ВВП по итогам текущего года, сообщил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия-24».

«Если говорить о балансе бюджета, то он тоже ниже прогнозных показателей. По году мы ожидаем [дефицит бюджета] чуть больше 1%, а точнее – 1,1% ВВП», – сказал он (цитата по ТАСС). Силуанов добавил, что за полугодие аналогичный показатель составляет 0,7% ВВП.

В июле стало известно, что по итогам января – июня 2024 г. федеральный бюджет сложился с дефицитом в 929 млрд руб. (0,5% ВВП). Это на 1,421 трлн руб. ниже уровня аналогичного периода 2023 г.

В отчете федерального казначейства РФ, опубликованном 30 мая, сообщалось, что дефицит федерального бюджета России за январь – апрель 2024 г. составил 3,963 трлн руб. Доходы федерального бюджета за указанный период составили 8,9 трлн руб. при запланированных 11,684 трлн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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