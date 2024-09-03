Аксаков допустил повышение ключевой ставки до 20% в сентябре
«Центральный банк действует профессионально, сдержанно и исходит из того, что у него одна из главных задач – обеспечение стабильности рубля, уровня инфляции и важнейший инструмент – это ключевая ставка. ЦБ поднял ее до 18%, допускаю, что в сентябре поднимет и до 20%, если инфляционные тенденции сохранят движение к росту», – сказал он.
Аксаков добавил, что ЦБ может повысить ставку если не в сентябре, то на следующем заседании, если рост цен сохранится. Депутат предложил предоставить регулятору дополнительные полномочия, позволяющие «удерживать аппетиты банков выдавать кредиты». По его словам, эта инициатива может быть утверждена уже осенью.
26 июля совет директоров Банка России повысил ключевую ставку сразу на 200 б. п. до 18% годовых. Увеличение ставки произошло впервые с декабря 2023 г., до этого она держалась на уровне 16% годовых. При этом в материалах регулятора говорится, что ключевая ставка может достичь и 20–22% в 2025 г. По прогнозам ЦБ, инфляция в следующем году вырастет до 15% из-за существенного сокращения предложения.