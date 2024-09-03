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Аксаков допустил повышение ключевой ставки до 20% в сентябре

Ведомости

Банк России в сентябре может поднять ключевую ставку до 20%, если рост цен продолжится. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью ТАСС перед Восточным экономическим форумом (ВЭФ).

«Центральный банк действует профессионально, сдержанно и исходит из того, что у него одна из главных задач – обеспечение стабильности рубля, уровня инфляции и важнейший инструмент – это ключевая ставка. ЦБ поднял ее до 18%, допускаю, что в сентябре поднимет и до 20%, если инфляционные тенденции сохранят движение к росту», – сказал он.

Аксаков добавил, что ЦБ может повысить ставку если не в сентябре, то на следующем заседании, если рост цен сохранится. Депутат предложил предоставить регулятору дополнительные полномочия, позволяющие «удерживать аппетиты банков выдавать кредиты». По его словам, эта инициатива может быть утверждена уже осенью.

26 июля совет директоров Банка России повысил ключевую ставку сразу на 200 б. п. до 18% годовых. Увеличение ставки произошло впервые с декабря 2023 г., до этого она держалась на уровне 16% годовых. При этом в материалах регулятора говорится, что ключевая ставка может достичь и 20–22% в 2025 г. По прогнозам ЦБ, инфляция в следующем году вырастет до 15% из-за существенного сокращения предложения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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