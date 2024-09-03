Аксаков допустил повышение ключевой ставки до 20% в сентябре

26 июля совет директоров Банка России повысил ключевую ставку сразу на 200 б. п. до 18% годовых. Увеличение ставки произошло впервые с декабря 2023 г., до этого она держалась на уровне 16% годовых. При этом в материалах регулятора говорится, что ключевая ставка может достичь и 20–22% в 2025 г. По прогнозам ЦБ, инфляция в следующем году вырастет до 15% из-за существенного сокращения предложения.