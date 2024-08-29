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Банк России допускает повышение ключевой ставки до 22% в 2025 году

Ведомости

Ключевая ставка может достичь 20–22% в 2025 г., следует из проекта регулятора «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2025 г. и период 2026 и 2027 гг.».

По прогнозам регулятора, инфляция в следующем году вырастет до 15% из-за существенного сокращения предложения. В связи с этим ЦБ намерен «существенно ужесточить» денежно-кредитную политику (ДКП).

«Ключевая ставка в среднем в 2025 г. составит 20,0–22,0% годовых. В 2026 г. для ограничения инфляционных рисков и обеспечения возвращения инфляции к цели Банк России будет также проводить более жесткую ДКП, чем в базовом сценарии», – говорится в материале.

ВВП России вырастет на 3,5–4% в этом году, но уже в 2025–2026 гг. темпы роста экономики замедлятся, отмечается в материале. Прогнозируется, что российская экономика вернется на траекторию сбалансированного роста в 1,5–2,5% в 2027 г.

«Ведомости» со ссылкой на источники писали, что правительство и Банк России подготовят совместный план дополнительных действий по борьбе с инфляцией. Сообщалось, что обсуждаются меры по замедлению роста кредитования. Эта тема обсуждалась на совещании по экономическим вопросам президента РФ Владимира Путина с членами правительства и председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной 26 августа.

Президент на совещании обратил внимание на то, что кредитование и инфляция продолжают расти, несмотря на повышение ключевой ставки. По его словам, системно с инфляцией можно бороться за счет роста выпуска товаров и услуг, «чтобы их объем [предложения] отвечал внутреннему спросу: как потребительскому, со стороны граждан, так и инвестиционному, со стороны предприятий, компаний, которые реализуют проекты развития, вкладываются в модернизацию и расширение своих мощностей, в стройку, в покупку оборудования».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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