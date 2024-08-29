Банк России допускает повышение ключевой ставки до 22% в 2025 году
Ключевая ставка может достичь 20–22% в 2025 г., следует из проекта регулятора «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2025 г. и период 2026 и 2027 гг.».
По прогнозам регулятора, инфляция в следующем году вырастет до 15% из-за существенного сокращения предложения. В связи с этим ЦБ намерен «существенно ужесточить» денежно-кредитную политику (ДКП).
«Ключевая ставка в среднем в 2025 г. составит 20,0–22,0% годовых. В 2026 г. для ограничения инфляционных рисков и обеспечения возвращения инфляции к цели Банк России будет также проводить более жесткую ДКП, чем в базовом сценарии», – говорится в материале.
ВВП России вырастет на 3,5–4% в этом году, но уже в 2025–2026 гг. темпы роста экономики замедлятся, отмечается в материале. Прогнозируется, что российская экономика вернется на траекторию сбалансированного роста в 1,5–2,5% в 2027 г.
«Ведомости» со ссылкой на источники писали, что правительство и Банк России подготовят совместный план дополнительных действий по борьбе с инфляцией. Сообщалось, что обсуждаются меры по замедлению роста кредитования. Эта тема обсуждалась на совещании по экономическим вопросам президента РФ Владимира Путина с членами правительства и председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной 26 августа.
Президент на совещании обратил внимание на то, что кредитование и инфляция продолжают расти, несмотря на повышение ключевой ставки. По его словам, системно с инфляцией можно бороться за счет роста выпуска товаров и услуг, «чтобы их объем [предложения] отвечал внутреннему спросу: как потребительскому, со стороны граждан, так и инвестиционному, со стороны предприятий, компаний, которые реализуют проекты развития, вкладываются в модернизацию и расширение своих мощностей, в стройку, в покупку оборудования».