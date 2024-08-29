Банк России допускает повышение ключевой ставки до 22% в 2025 году

Президент на совещании обратил внимание на то, что кредитование и инфляция продолжают расти, несмотря на повышение ключевой ставки. По его словам, системно с инфляцией можно бороться за счет роста выпуска товаров и услуг, «чтобы их объем [предложения] отвечал внутреннему спросу: как потребительскому, со стороны граждан, так и инвестиционному, со стороны предприятий, компаний, которые реализуют проекты развития, вкладываются в модернизацию и расширение своих мощностей, в стройку, в покупку оборудования».