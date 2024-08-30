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В ВТБ сравнили ставку ЦБ с крепостью алкогольных напитков

Ведомости

Первый заместитель президента – председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов сравнил ключевую ставку Банка России с крепостью алкогольных напитков. По его словам, на ближайшем заседании возможны два сценария: повышение ключевой ставки до 20% либо сохранение ее нынешних значений.

«Если [ставка] в 15-18% – это еще как бы виноградное вино, то 20%+ – это уже какие-то крепленые напитки. Поэтому мы в следующем месяце с большой вероятностью будем наблюдать "крепленую" денежно-кредитную политику», – сказал Пьянов (цитата по ТАСС). 

Сейчас есть «необходимость ритуального действия» по повышению ставки, это связано с прогнозами ЦБ, согласно которым по итогам года инфляция должна находиться в диапазоне 6,5-7,0%. По оценке ВТБ, годовая инфляция будет выше 7,0-7,7%.

26 июля совет директоров Банка России повысил ключевую ставку сразу на 200 б. п. до 18% годовых. Увеличение ставки произошло впервые с декабря 2023 г., до этого она держалась на уровне 16% годовых. При этом в материалах регулятора говорится, что ключевая ставка может достичь и 20–22% в 2025 г. По прогнозам ЦБ, инфляция в следующем году вырастет до 15% из-за существенного сокращения предложения.

Президент РФ Владимир Путин на совещании обратил внимание, что кредитование и инфляция продолжают расти, несмотря на повышение ключевой ставки. По его словам, системно с инфляцией можно бороться за счет роста выпуска товаров и услуг, чтобы предложение отвечало как потребительскому, так и инвестиционному спросу. В Кремле отмечали, что поручения по итогам совещания по борьбе с инфляцией готовятся.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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