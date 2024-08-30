В ВТБ сравнили ставку ЦБ с крепостью алкогольных напитков
Первый заместитель президента – председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов сравнил ключевую ставку Банка России с крепостью алкогольных напитков. По его словам, на ближайшем заседании возможны два сценария: повышение ключевой ставки до 20% либо сохранение ее нынешних значений.
«Если [ставка] в 15-18% – это еще как бы виноградное вино, то 20%+ – это уже какие-то крепленые напитки. Поэтому мы в следующем месяце с большой вероятностью будем наблюдать "крепленую" денежно-кредитную политику», – сказал Пьянов (цитата по ТАСС).
Сейчас есть «необходимость ритуального действия» по повышению ставки, это связано с прогнозами ЦБ, согласно которым по итогам года инфляция должна находиться в диапазоне 6,5-7,0%. По оценке ВТБ, годовая инфляция будет выше 7,0-7,7%.
26 июля совет директоров Банка России повысил ключевую ставку сразу на 200 б. п. до 18% годовых. Увеличение ставки произошло впервые с декабря 2023 г., до этого она держалась на уровне 16% годовых. При этом в материалах регулятора говорится, что ключевая ставка может достичь и 20–22% в 2025 г. По прогнозам ЦБ, инфляция в следующем году вырастет до 15% из-за существенного сокращения предложения.
Президент РФ Владимир Путин на совещании обратил внимание, что кредитование и инфляция продолжают расти, несмотря на повышение ключевой ставки. По его словам, системно с инфляцией можно бороться за счет роста выпуска товаров и услуг, чтобы предложение отвечало как потребительскому, так и инвестиционному спросу. В Кремле отмечали, что поручения по итогам совещания по борьбе с инфляцией готовятся.