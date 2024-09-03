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Центробанк выявил предпосылки для уменьшения перегрева в экономике

Ведомости

Аналитики Банка России обнаружили предпосылки для постепенного уменьшения перегрева в экономике и перехода к устойчивым темпам роста при достижении ценовой стабильности. Об этом сообщается в бюллетене «О чем говорят тренды», подготовленном департаментом исследований и прогнозирования регулятора.

Данные и опросные показатели за июль и август в основном свидетельствуют о замедлении роста экономической активности, в том числе со стороны потребления домохозяйств. Розничное кредитование также сбавило темпы роста – за исключением автокредитования. В совокупности это создает предпосылки для уменьшения перегрева в экономике, говорится в исследовании.

Годовая инфляция в июле, вероятно, достигла своего пика, полагают аналитики. Если наметившийся тренд на более сбалансированный рост экономики продолжится, то инфляционное давление вновь может пойти на спад, но этот процесс, вероятно, не будет быстрым. В документе также говорится, что второй месяц подряд уровень безработицы остается на своем историческом минимуме.

В конце июля председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что в первые шесть месяцев 2024 г. российская экономика была максимально перегрета за последние 16 лет. Регулятор оценивает степень перегрева по следующим показателям: безработица, темп роста реальных зарплат, динамика кредитования и инфляция. Глава ЦБ тогда отметила, что темпы роста ВВП в I и II кварталах оставались высокими, но ускорялась и инфляция, при этом «практически исчерпаны» резервы рабочей силы и производственных мощностей. Такая ситуация может обернуться стагфляцией – замедлением роста экономики и ускорением инфляции. Набиуллина предупредила, что предотвратить такой сценарий поможет ужесточение политики регулятора.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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