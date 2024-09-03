Центробанк выявил предпосылки для уменьшения перегрева в экономике
Аналитики Банка России обнаружили предпосылки для постепенного уменьшения перегрева в экономике и перехода к устойчивым темпам роста при достижении ценовой стабильности. Об этом сообщается в бюллетене «О чем говорят тренды», подготовленном департаментом исследований и прогнозирования регулятора.
Данные и опросные показатели за июль и август в основном свидетельствуют о замедлении роста экономической активности, в том числе со стороны потребления домохозяйств. Розничное кредитование также сбавило темпы роста – за исключением автокредитования. В совокупности это создает предпосылки для уменьшения перегрева в экономике, говорится в исследовании.
Годовая инфляция в июле, вероятно, достигла своего пика, полагают аналитики. Если наметившийся тренд на более сбалансированный рост экономики продолжится, то инфляционное давление вновь может пойти на спад, но этот процесс, вероятно, не будет быстрым. В документе также говорится, что второй месяц подряд уровень безработицы остается на своем историческом минимуме.
В конце июля председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что в первые шесть месяцев 2024 г. российская экономика была максимально перегрета за последние 16 лет. Регулятор оценивает степень перегрева по следующим показателям: безработица, темп роста реальных зарплат, динамика кредитования и инфляция. Глава ЦБ тогда отметила, что темпы роста ВВП в I и II кварталах оставались высокими, но ускорялась и инфляция, при этом «практически исчерпаны» резервы рабочей силы и производственных мощностей. Такая ситуация может обернуться стагфляцией – замедлением роста экономики и ускорением инфляции. Набиуллина предупредила, что предотвратить такой сценарий поможет ужесточение политики регулятора.