Центробанк выявил предпосылки для уменьшения перегрева в экономике

В конце июля председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что в первые шесть месяцев 2024 г. российская экономика была максимально перегрета за последние 16 лет. Регулятор оценивает степень перегрева по следующим показателям: безработица, темп роста реальных зарплат, динамика кредитования и инфляция. Глава ЦБ тогда отметила, что темпы роста ВВП в I и II кварталах оставались высокими, но ускорялась и инфляция, при этом «практически исчерпаны» резервы рабочей силы и производственных мощностей. Такая ситуация может обернуться стагфляцией – замедлением роста экономики и ускорением инфляции. Набиуллина предупредила, что предотвратить такой сценарий поможет ужесточение политики регулятора.