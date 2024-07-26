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Набиуллина заявила о максимальном перегреве российской экономики за 16 лет

Ведомости

В первые шесть месяцев 2024 г. российская экономика была максимально перегрета за последние 16 лет. Об этом заявила на пресс-конференции председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. Трансляция шла на сайте ЦБ.

«В первой половине этого года масштаб перегрева был максимальным за последние 16 лет», – сказала она.

Регулятор оценивает степень перегрева по следующим показателям: безработица, темп роста реальных зарплат, динамика кредитования и инфляция. По словам Набиуллиной, последний показатель очень важен в контексте разговора о перегреве экономики.

В своем заявлении глава Банка России отметила, что темпы роста ВВП в I и II кварталах оставались высокими, но ускорялась и инфляция, что говорит о «значительном перегреве» российской экономики. При этом «практически исчерпаны» резервы рабочей силы и производственных мощностей, добавила она. Такая ситуация может обернуться стагфляцией – замедлением роста экономики и ускорением инфляции. Ужесточение политики ЦБ позволит предотвратить такой сценарий, считает Набиуллина.

26 июля совет директоров Банка России повысил ключевую ставку сразу на 200 б. п. – до 18% годовых. Увеличение ставки произошло впервые с декабря 2023 г., до этого она держалась на уровне 16% годовых. ЦБ также резко повысил прогноз инфляции по итогам 2024 г. до 6,5–7% с прежних 4,3-4,8%. В 2025 г. инфляция вернется к 4-4,5% и затем будет держаться у цели в 4%. ВВП, по обновленной оценке регулятора, вырастет в 2024 г. на 3,5% против апрельских 2,5–3,5%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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