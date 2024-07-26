Набиуллина заявила о максимальном перегреве российской экономики за 16 лет
В первые шесть месяцев 2024 г. российская экономика была максимально перегрета за последние 16 лет. Об этом заявила на пресс-конференции председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. Трансляция шла на сайте ЦБ.
«В первой половине этого года масштаб перегрева был максимальным за последние 16 лет», – сказала она.
Регулятор оценивает степень перегрева по следующим показателям: безработица, темп роста реальных зарплат, динамика кредитования и инфляция. По словам Набиуллиной, последний показатель очень важен в контексте разговора о перегреве экономики.
В своем заявлении глава Банка России отметила, что темпы роста ВВП в I и II кварталах оставались высокими, но ускорялась и инфляция, что говорит о «значительном перегреве» российской экономики. При этом «практически исчерпаны» резервы рабочей силы и производственных мощностей, добавила она. Такая ситуация может обернуться стагфляцией – замедлением роста экономики и ускорением инфляции. Ужесточение политики ЦБ позволит предотвратить такой сценарий, считает Набиуллина.
26 июля совет директоров Банка России повысил ключевую ставку сразу на 200 б. п. – до 18% годовых. Увеличение ставки произошло впервые с декабря 2023 г., до этого она держалась на уровне 16% годовых. ЦБ также резко повысил прогноз инфляции по итогам 2024 г. до 6,5–7% с прежних 4,3-4,8%. В 2025 г. инфляция вернется к 4-4,5% и затем будет держаться у цели в 4%. ВВП, по обновленной оценке регулятора, вырастет в 2024 г. на 3,5% против апрельских 2,5–3,5%.