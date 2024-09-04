Аналитики в Германии ожидают снижения ВВП страны на 0,1%

Рост в IfW ожидают в следующем году. По оценкам исследователей, он составит 0,5%. В 2026 г. ВВП может увеличиться на 1,1%. Инфляция же продолжит снижаться и может составить 2% в ближайшие два года. Безработица вырастет до 6,1% в 2025 г. после 5,7% в 2023 г. Дефицит бюджета может снизиться с 2,6% относительно ВВП в 2023 г. до 1,7% в 2025 г. – в основном из-за «устранения тормозов цен на энергоносители».