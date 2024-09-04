Аналитики в Германии ожидают снижения ВВП страны на 0,1%
Экономика Германии может снизиться на 0,1% в 2024 г., прогнозируют аналитики в обзоре Института мировой экономики Кильского университета (IfW).
В обзоре отмечается, что экономика Германии «не сдвинулась с мертвой точки», а признаки начала восстановления, которые можно было наблюдать несколько месяцев назад, «не материализовались». Сейчас эксперты ожидают снижения ВВП Германии на 0,1% после летнего прогноза роста экономики на 0,2%.
Рост в IfW ожидают в следующем году. По оценкам исследователей, он составит 0,5%. В 2026 г. ВВП может увеличиться на 1,1%. Инфляция же продолжит снижаться и может составить 2% в ближайшие два года. Безработица вырастет до 6,1% в 2025 г. после 5,7% в 2023 г. Дефицит бюджета может снизиться с 2,6% относительно ВВП в 2023 г. до 1,7% в 2025 г. – в основном из-за «устранения тормозов цен на энергоносители».
«Ограничительное влияние денежно-кредитной политики постепенно ослабевает. Продолжающийся рост реальных доходов приведет к умеренному росту частного потребления, а стабильный экономический рост мировой экономики, вероятно, несколько простимулирует экспорт. Однако, учитывая текущий низкий уровень общего экономического производства, восстановление останется слабым», – уточняется в обзоре.
В конце июля Федеральное статистическое управление ФРГ (Destatis) опубликовало отчет, согласно которому ВВП Германии снизился на 0,1% во II квартале 2024 г. по отношению к I кварталу. При этом был указан рост ВВП Германии во II квартале 2024 г. с поправкой на инфляцию – на 0,3% год к году. В I квартале 2024 г. ВВП страны вырос на 0,2% по сравнению с IV кварталом 2023 г.
30 мая Всемирный банк обновил данные по паритету покупательной способности (ППС) с учетом сведений за 2021 г. Россия вошла в топ-4 экономик мира, обогнав Японию и Германию. Доля российской экономики в 2021 г. составила 3,8% от общемирового показателя по ППС объемом $5,7 трлн в относительных ценах.