В ВТБ ожидают сохранения или повышения ключевой ставки до 20%
В банке ВТБ ожидают сохранения ключевой ставки на уровне 18% или ее повышения до 20% годовых, сообщил журналистам глава банка Андрей Костин.
«Я склонен думать, что она сохранится, но мои аналитики считают, что она вырастет до 20%. Я думаю, что два мнения у нас есть», – сказал он в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).
На заседании 26 июля совет директоров Банка России повысил ключевую ставку сразу на 200 б. п. – теперь она составляет 18% годовых. ЦБ последний раз повышал ставку до 16% в декабре 2023 г. Следующее заседание регулятора по ключевой ставке назначено на 13 сентября.
В 2025 г. ключевая ставка может достичь 20-22% годовых, следует из проекта ЦБ «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2025 г. и период 2026 и 2027 гг.». По прогнозам регулятора, инфляция в следующем году вырастет до 15% из-за сокращения предложения. В связи с этим ЦБ намерен «существенно ужесточить» денежно-кредитную политику.