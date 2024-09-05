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В ВТБ ожидают сохранения или повышения ключевой ставки до 20%

Ведомости

В банке ВТБ ожидают сохранения ключевой ставки на уровне 18% или ее повышения до 20% годовых, сообщил журналистам глава банка Андрей Костин.

«Я склонен думать, что она сохранится, но мои аналитики считают, что она вырастет до 20%. Я думаю, что два мнения у нас есть», – сказал он в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

На заседании 26 июля совет директоров Банка России повысил ключевую ставку сразу на 200 б. п. – теперь она составляет 18% годовых. ЦБ последний раз повышал ставку до 16% в декабре 2023 г. Следующее заседание регулятора по ключевой ставке назначено на 13 сентября.

В 2025 г. ключевая ставка может достичь 20-22% годовых, следует из проекта ЦБ «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2025 г. и период 2026 и 2027 гг.». По прогнозам регулятора, инфляция в следующем году вырастет до 15% из-за сокращения предложения. В связи с этим ЦБ намерен «существенно ужесточить» денежно-кредитную политику.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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