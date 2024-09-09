Минфин отчитался об исполнении расходов бюджета на реализацию нацпроектов

В январе «Ведомости» со ссылкой на данные Минфина писали, что расходы федерального бюджета на реализацию нацпроектов в 2023 г., по предварительным данным, составили почти 3 трлн руб., или 99,2% от плана. Это рекордный показатель за весь срок действия нацпроектов. Лидерами стали «Безопасные качественные дороги» и «Наука и университеты»: они исполнены на 100%. Почти максимальных показателей добились по «Демографии», «Экологии», «Международной кооперации и экспорту» – 99,9% по каждому проекту.