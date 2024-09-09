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Минфин отчитался об исполнении расходов бюджета на реализацию нацпроектов

На начало сентября показатель превысил 2 трлн рублей
Ведомости

Министерство финансов России отчиталось об исполнении расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов. Соответствующие материалы опубликованы на сайте ведомства.

«По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов, по состоянию на 1 сентября 2024 г., составило 2,024 трлн руб. или 64,5% от плановых бюджетных назначений», – говорится в сообщении Минфина.

Ведомство приводит исполнение расходов отдельно по каждому национальному проекту. Показатель по «Демографии» составил 77,6%, по «Здравоохранению» – 69,1%, а по «Образованию» – 65,6%. Далее по списку идут проекты «Жилье и городская среда» (63,3%), «Экология» (50%), «Безопасные качественные дороги» (59,1%), «Производительность труда» (64,1%) и «Наука и университеты» (65,1%).

Исполнение расходов по нацпроекту «Цифровая экономика РФ» составило 49,3%, по проекту «Культура» – 73,7%, а по проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» – 56%. Приводятся также данные по проектам «Международная кооперация и экспорт» (58,8%), «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» (32,8%), «Туризм и индустрия гостеприимства» (61%) и «Беспилотные авиационные системы» (33,8%).

В январе «Ведомости» со ссылкой на данные Минфина писали, что расходы федерального бюджета на реализацию нацпроектов в 2023 г., по предварительным данным, составили почти 3 трлн руб., или 99,2% от плана. Это рекордный показатель за весь срок действия нацпроектов. Лидерами стали «Безопасные качественные дороги» и «Наука и университеты»: они исполнены на 100%. Почти максимальных показателей добились по «Демографии», «Экологии», «Международной кооперации и экспорту» – 99,9% по каждому проекту.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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