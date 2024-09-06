Минэк повысил прогноз по инфляции и ВВП на этот год

Скорректированы также показатели торгового баланса. В частности, снижен объем импорта в денежном выражении (с $324,1 млрд до $294,9 млрд). Это связано в том числе с ростом транзакционных издержек, сообщил представитель министерства. В то же время прогноз по экспорту остался практически неизменен – $427,6 млрд, что на $ 1,1 млрд меньше, чем в апрельском документе. Сальдо счета текущих операций будет вдвое выше – $51,2 млрд вместо $27,9 млрд в прежней версии прогноза. И экспорт, и импорт будут расти на всем прогнозном горизонте, хотя и медленными темпами – до $476,2 млрд и $357,4 млрд соответственно к 2027 г.