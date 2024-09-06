Минэк повысил прогноз по инфляции и ВВП на этот год

Минэк повысил прогноз по инфляции и ВВП на этот годДрайвером роста обоих показателей стала гонка зарплат
Минэк внес в правительство прогноз социально-экономического развития на 2025-2027 гг. Согласно проектировкам (документ есть у «Ведомостей»), инфляция по итогам этого года будет выше, чем ожидало министерство в апреле, – 7,3% вместо 5,1%. Быстрее будет расти и экономика – прогноз по ВВП на 2024 г. улучшен до 3,9% по сравнению с 2,8% в апрельской версии документа. Номинальный объем ВВП в этом году скорректирован на 4,4 трлн руб. вверх – до 195,85 трлн руб.
В следующем году экономика будет расти медленнее из-за ужесточения денежно-кредитных условий, сообщил журналистам представитель Минэкономразвития. Рост ожидается на уровне 2,5% по сравнению с 2,8% в прежней версии прогноза. В то же время в 2026-2027 гг. темпы ускорятся до 2,6% и 2,8% соответственно.
По прогнозу Минэка, инфляция замедлится в следующем году до 4,5% в декабре, а таргет в 4% будет достигнут только в 2026 г.
Банк России в базовом прогнозе ожидает инфляцию в конце этого года ниже – на уровне 6,5–7%, а достижение таргета в 4% допускает уже в 2025 г. На 2 сентября Минэкономразвития оценило годовую инфляцию на уровне 8,87%.
По оценке Минэка, рост ВВП в июле ускорился до 3,4% в годовом выражении после 3% в июне. За семь месяцев министерство оценило рост экономики в 4,4%. По данным Росстата, за полугодие ВВП вырос на 4,6%. Среднесрочный прогноз ЦБ на ближайшие три года выглядит более консервативным. По оценке регулятора, в 2024 г. российская экономика за счет внутреннего спроса вырастет на 3,5–4%, а затем динамика не превысит 1,5%.
Нефть, рубль и торговля
Изменились и условия внешнеэкономической деятельности, следует из документа Минэка. Министерство повысило прогноз по экспортной цене российской нефти – с $65/барр. до $70/барр. в 2024 г. При этом ожидается ее плавное снижение в следующие три года – с $69,7/барр. в 2025 г. до $65,5/барр. в 2027 г.
В то же время курс рубля будет крепче прежних ожиданий – 91,2 руб./$ в этом году вместо 94,7 руб./$. В конце года ожидается ослабление российской валюты до 93,8 руб./$, уточнил представитель Минэка. Затем Минэк прогнозирует ослабление национальной валюты – до 96,5 руб./$ в следующем году, 100 руб./$ в 2026 г., 103,2 в 2027 г. В августе средний обменный курс рубля, по данным ЦБ, составлял 89,2 руб.
Скорректированы также показатели торгового баланса. В частности, снижен объем импорта в денежном выражении (с $324,1 млрд до $294,9 млрд). Это связано в том числе с ростом транзакционных издержек, сообщил представитель министерства. В то же время прогноз по экспорту остался практически неизменен – $427,6 млрд, что на $ 1,1 млрд меньше, чем в апрельском документе. Сальдо счета текущих операций будет вдвое выше – $51,2 млрд вместо $27,9 млрд в прежней версии прогноза. И экспорт, и импорт будут расти на всем прогнозном горизонте, хотя и медленными темпами – до $476,2 млрд и $357,4 млрд соответственно к 2027 г.
По данным ФТС, за январь – июнь 2024 г. объем российского экспорта составил $207 млрд, что незначительно (на 0,4%) ниже, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время из-за сложностей с расчетами наблюдался спад в физическом выражении – в частности, сельскохозяйственной продукции, металлов, древесины, химической продукции, оборудования и транспортных средств, писал ЦБ в докладе «Региональная экономика».
Инвестиции в новом прогнозе будут расти быстрее, чем планировало министерство ранее. В 2024 г. ожидается увеличение на 7,8% (вместо 2,3%), затем прогнозируется резкое замедление из-за жестких денежно-кредитных условий – до 2,1%, 3% и 3,3% в 2025-2027 гг. По данным Росстата, инвестиции в основной капитал в первом полугодии выросли на 10,9%.
Зарплаты и спрос
Потребительский спрос будет расти не такими быстрыми темпами – прогноз по объему платных услуг населению понижен в 2024 г. с 5,1 до 3,8%. При этом оборот розничной торговли вырастет на 8,6% в 2024 г. вместо 7,7%. С 2025 г., как ожидает министерство, оба показателя будут замедляться.
Рост зарплат разогрел рынок труда, поэтому Минэк скорректировал показатели, отражающие благосостояние населения, а также понизил прогноз по уровню безработицы. Реальные зарплаты (за вычетом инфляции) вырастут в 2024 г. на 9,2%, в 2025 г. темпы начнут замедляться до 7%, в 2026 г. – до 5,7%, в 2027 г. – до 4,1%, ожидает министерство.
Реальные располагаемые доходы населения (за минусом инфляции, налогов и других обязательных платежей) вслед за зарплатами будут уменьшаться с пиковых 7,1% в этом году до 6,1% в следующем году, 4,6% – в 2026 г., 3,4% – в 2027 г. Безработица весь прогнозный горизонт будет держаться на уровне 2,6% от рабочей силы (в прежнем документе – 3%). За полугодие Росстат фиксирует рост реальных зарплат на 9,4%, реальных располагаемых доходов населения – на 8,1%. Уровень безработицы в июле находился на уровне исторического минимума в 2,4%, следует из данных Росстата.
Напряженность на рынке труда сохраняется, при этом экономика будет расти за счет производительности труда, отметил представитель Минэка. Резервы для этого остаются в сферах, где много ручного труда и где производительность отставала последние 5–10 лет, добавил он. «Мы видим, что бизнес активно эти ниши использует и происходит замена ручного труда машинным», – добавил собеседник. Этот тренд продолжится на всем прогнозном горизонте, он в том числе будет влиять на рост инвестиций, указал представитель Минэка, приведя в пример замену продавцов кассами самообслуживания.
Основания для пересмотра прогноза
Стремительный старт первого полугодия позволил Минэку повысить ожидания по экономическому росту в этом году, считает главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец. «Пока все складывается успешно: ниши для расширения бизнеса внутри страны есть, а ресурсов хватило, чтобы их занять. Но история следующего года более сложная – кажется, что по некоторым ресурсам – свободным квалифицированным кадрам и возможностям выходить на внешние рынки – мы подошли к критической границе», – полагает Донец. По ее мнению, именно поэтому ведомство не стало существенно пересматривать прогноз на следующие три года.
Оценка роста экономики в 3,9% на 2024 г. согласуется с фактическими данными за первые три квартала, однако прогнозы на 2025-2027 гг. выглядят избыточно оптимистично, считает главный экономист по России Bloomberg Economics Александр Исаков. Перегрев экономики по состоянию на III квартал составляет от 2% до 3% ВВП, полагает он. По его словам, для стабилизации инфляции и возвращения спроса на устойчивую траекторию потребуется замедление роста ниже потенциальных темпов, которые по оптимистичным оценкам находятся около 2,5%, а по более умеренным – порядка 1% в год.
Директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв придерживается другого мнения. Осторожное повышение прогноза в 2025 г. эксперт связывает с нацпроектами, реализация которых станет дополнительным бюджетным стимулом. Сейчас правительство работает над новыми национальными проектами, выполнение которых рассчитано до 2030 г. Пока ни один из них официально не был представлен, однако «Ведомости» писали про некоторые из них. В частности, известны примерные параметры таких нацпроектов, как «Эффективная и конкурентная экономика» (2,7 трлн руб. расходов в базовом сценарии), «Международная кооперация и экспорт» (1,07 трлн руб.) и «Кадры» (997 млрд руб.), «Промышленное обеспечение транспортной мобильности» (2,47 трлн руб.), «Развитие станкоинструментальной промышленности и робототехники» (300 млрд руб.).
Широв считает, что у бизнеса есть мотивация инвестировать из-за высоких темпов экономического роста и связанного с ним роста спроса. В условиях, когда предложение дефицитно, а ставки высокие, единственным источником инвестиций остаются собственные средства предприятий, которые накапливаются только при высоком спросе. Именно поэтому важно сохранить бюджетное стимулирование. Он предполагает, что если экономика сохранит высокие темпы развития, то инвестиции будут расти в тех видах деятельности, которые ориентированы прежде всего на потребительский спрос – общепит, текстильная промышленность и прочие сферы, производящие товары ежедневного потребления. «Рост предложения по этим направлениям может постепенно балансировать спрос и, соответственно, снижать уровень ценового воздействия», – резюмирует Широв.
Исаков считает, что прогноз Минэка по инфляции в 7,3% выглядит более реалистичным, чем действующий прогноз Банка России в 6,5–7% с учетом опубликованной статистики за семь месяцев и оперативных оценок за август.