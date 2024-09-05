Костин заявил о «деформированном» влиянии ключевой ставки на экономику

Пока рано говорить о том, что экономика выходит из состояния перегрева, заявил журналистам в ходе ВЭФ предправления Сбербанка Герман Греф. По его словам, еще сохраняется влияние высокого спроса на динамику цен, а инфляционные ожидания населения и бизнеса тоже остаются на повышенном уровне. «Поэтому говорить о том, что мы прошли пик инфляции, пока рановато, наверное», – считает глава Сбербанка, надеясь, что в сентябре будет наблюдаться нулевой рост цен или их снижение. «Тем не менее, пока еще говорить о том, что мы перешли в стадию снижения ставок, наверное, рановато», – отметил Греф.