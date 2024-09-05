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Костин заявил о «деформированном» влиянии ключевой ставки на экономику

Из-за ряда факторов механизм уже не работает так быстро, как раньше
Екатерина Литова
Алексей Орлов / Ведомости

У российской экономики снижается чувствительность к движению ключевой ставки вверх, заявил предправления ВТБ Андрей Костин журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ). С конца декабря более полугода ключевая ставка держалась на уровне 16%, а 26 июля Банк России повысил ее до 18%, не исключив дальнейшего повышения в борьбе с инфляцией.

«Конечно, ставка все равно влияет. У нас есть предложение, есть спрос. И спрос мы пытаемся регулировать путем сокращения денежной массы <…> Но сегодня во многом этот закон, когда ставка напрямую ведет к быстрому сворачиванию кредитования, к быстрому уменьшению денежной массы, деформирован рядом обстоятельств», – заявил Костин.

Обстоятельств несколько. Прежде всего – высокие военные расходы на оборону, возросшие выплаты как участникам СВО, так и сотрудникам оборонного сектора, говорит Костин. Также растут реальные доходы и издержки, связанные с санкциями, – усложнилась логистика, транзакции. «Нас начали критиковать за введение комиссий за юани. А что Райффайзенбанк делают с ОТП [банком]? 4-5% комиссии за переводы в валюте. Все издержки возрастают, это тоже закладывается потом в стоимость», – отметил Костин.

Поэтому, согласен банкир, пока не заметно, что механизм повышения ключевой ставки работает для охлаждения спроса: ставка уже 18%, но кредиты выдаются. «Определенные поправки на нынешнее состояние экономики, связанные с военными расходами и перестройкой экономики, будут влиять», – подытожил Костин.

Пока рано говорить о том, что экономика выходит из состояния перегрева, заявил журналистам в ходе ВЭФ предправления Сбербанка Герман Греф. По его словам, еще сохраняется влияние высокого спроса на динамику цен, а инфляционные ожидания населения и бизнеса тоже остаются на повышенном уровне. «Поэтому говорить о том, что мы прошли пик инфляции, пока рановато, наверное», – считает глава Сбербанка, надеясь, что в сентябре будет наблюдаться нулевой рост цен или их снижение. «Тем не менее, пока еще говорить о том, что мы перешли в стадию снижения ставок, наверное, рановато», – отметил Греф.

Годовая инфляция на неделе с 27 августа по 2 сентября замедлилась в России до 8,87%, сообщило Минэкономразвития. На неделе с 20 по 26 августа инфляция достигла 9,01% в годовом выражении.

Российская экономика стала менее чувствительна к изменению ключевой ставки, что может требовать ее более значительного изменения, говорил 29 августа зампред ЦБ Алексей Заботкин. «Ключевая ставка – это главный и эффективный работающий инструмент воздействия на инфляцию, при этом мы учитываем, что возросла доля экономики, которая в меньшей степени чувствительна к денежно-кредитной политике», – сказал он.

В конце августа президент России Владимир Путин призвал правительство и ЦБ усилить координацию действий по снижению инфляции. Глава государства обратил внимание, что кредитование и инфляция продолжают расти, несмотря на повышение ключевой ставки. «Очень важно, чтобы бурное развитие финансового сектора не вело к негативным последствиям, – тонкая вещь», – подчеркнул президент.

В этой связи правительство и Банк России подготовят совместный план дополнительных действий по борьбе с инфляцией. По данным собеседников «Ведомостей», власти в том числе договариваются об охлаждении спроса на новые займы по трем видам заемщиков: госкомпаниям и компаниям с госучастием, получателям кредитов с субсидированной ставкой и розничному сектору. По всем направлениям кредитование слабо реагирует на изменение ключевой ставки. По каждому из них будут выработаны отдельные решения.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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