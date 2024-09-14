Экс-глава ЕЦБ предупредил ЕС о возможных рисках из-за отставания в технологиях

Расходы ЕС на импорт ископаемого топлива выросли с 341 млрд евро в 2019 г. до 416 млрд в 2023. В результате ЕС теряет конкурентоспособность по сравнению с США и Китаем. Драги предупреждает, что Европа не сможет лидировать в технологиях и быть независимым игроком на мировой арене и что, «возможно, придется отказаться от некоторых, если не всех, амбиций».