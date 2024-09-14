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Экс-глава ЕЦБ предупредил ЕС о возможных рисках из-за отставания в технологиях

Ведомости

Евросоюз зависит от импорта 40% ключевых сырьевых материалов и технологий, причем почти половина поступает из стран, с которыми нет стратегических связей. Об этом говорится в докладе «Конкурентоспособность ЕС: взгляд в будущее» Еврокомиссии, подготовленного бывшим главой ЕЦБ Марио Драги. Документ опубликован на сайте ЕК.

Драги считает, что ископаемое топливо останется важным фактором ценообразования как минимум до конца десятилетия. Высокие цены на энергоносители наносят серьезный ущерб промышленности ЕС. Несмотря на сокращение зависимости от российского топлива импорт энергоносителей обходится в несколько раз дороже.

Экс-глава ЕЦБ отметил, что энергорынок сталкивается с серьезными трудностями, несмотря на оптимистичные заявления Еврокомиссии. По его словам, компании в ЕС платят за электроэнергию в 2–3 раза больше, чем в США, а за газ – в 4–5 раз. Это связано с нехваткой природных ресурсов в Европе и фундаментальными проблемами.

Расходы ЕС на импорт ископаемого топлива выросли с 341 млрд евро в 2019 г. до 416 млрд в 2023. В результате ЕС теряет конкурентоспособность по сравнению с США и Китаем. Драги предупреждает, что Европа не сможет лидировать в технологиях и быть независимым игроком на мировой арене и что, «возможно, придется отказаться от некоторых, если не всех, амбиций».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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