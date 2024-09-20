РБК: власти обсуждают повышение взноса в бюджет от сделок с иностранцами

По словам собеседников издания, предложение повышения размера взноса с 15% до 40% обсуждалось на заседании подкомиссии. Однако один из источников в подкомиссии отметил, что рассматривается «значительное повышение», но не до 40%. Отмечается, что необходимость увеличения касается случаев «очень дешевой оценки актива».