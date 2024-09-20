РБК: власти обсуждают повышение взноса в бюджет от сделок с иностранцами
Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями обсудила увеличение платежа в бюджет от сделок по продаже иностранным бизнесом российских активов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.
По словам собеседников издания, предложение повышения размера взноса с 15% до 40% обсуждалось на заседании подкомиссии. Однако один из источников в подкомиссии отметил, что рассматривается «значительное повышение», но не до 40%. Отмечается, что необходимость увеличения касается случаев «очень дешевой оценки актива».
В Минфине изданию сообщили, что обсуждение эффективности работы подкомиссии и подходов к рассмотрению сделок ведется постоянно. В настоящий момент новых решений не принималось, уточнили в ведомстве.
По данным системы «Электронный бюджет», взносы в федеральный бюджет от сделок по выходу иностранного бизнеса из России превысили планируемый показатель в 66 раз. К концу августа доходы бюджета от таких взносов составили 139,34 млрд руб. Соответствующие взносы отображаются в доходах федерального бюджета как «безвозмездные поступления от негосударственных организаций».
Взносы, уплачиваемые со сделок по продаже российских активов резидентами недружественных стран, относятся к безвозмездным поступлениям. Категория появилась только в 2022 г.
1 марта 2022 г. в качестве контрсанкционной меры президент России Владимир Путин издал указ, по которому сделки, касающиеся приобретения права собственности на недвижимость и осуществляемые российскими резидентами с лицами, связанными с недружественными государствами, требуют разрешения правительственной комиссии. Расчеты по таким сделкам должны осуществляться с помощью счетов типа С – поступающие на них деньги блокируются.
25 апреля 2023 г. глава государства подписал указ о механизме введения временного управления иностранными активами в России. Решение является зеркальным ответом на изъятие российской собственности в Европе. В августе Путин подписал поправки в закон, который легализовал оперативную блокировку имущества иностранных компаний, госструктур и граждан, предпринимающих в отношении России недружественные действия. Заморозка собственности может производиться только по решению президента РФ.