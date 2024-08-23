РБК: поступления в бюджет от сделок с иностранцами превысили план в 66 раз
К концу августа доходы федерального бюджета от таких взносов составили 139,34 млрд руб., что превысило план на весь текущий год. Для сравнения – за 2023 г. поступления от бизнеса составили 116,5 млрд руб. Соответствующие взносы отображаются в доходах федерального бюджета как «безвозмездные поступления от негосударственных организаций».
Бюджет по этой статье начал пополняться в 2022 г. после ввода налога на выход для иностранных компаний, которые продают бизнес в России. Сделки согласовывает правительственная комиссия по иностранным инвестициям, а их одобрением занимается соответствующая подкомиссия. Уплата взносов в федеральный бюджет является одним из оснований для того, чтобы сделку одобрили. При этом взнос в бюджет для компаний, которые покидают Россию, составляет 15% от рыночной стоимости актива.
По словам партнера департамента налогового и юридического консультирования Kept Алисы Мелконян, существенная часть взносов в этом году сформирована на сделках по разделению международной и российской частями некоторых компаний – как, например, «Яндекс». При этом управляющий партнер «Николаев и партнеры» Юрий Николаев утверждает, что интерес иностранных компаний к выходу из России не уменьшается.
В июне «Ведомости» писали, что на конец 2023 г. об уходе заявили 1503 российских подразделения иностранных компаний. Еще 942 организации заявили о приостановке деятельности, 553 анонсировали сокращение операций и 885 отказались от инвестиций в Россию. При этом считать реально ушедшими (т. е. такими, кто ликвидировал юрлицо или сменил собственников на российских или других иностранных лиц) можно только 666 компаний.