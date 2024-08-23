РБК: поступления в бюджет от сделок с иностранцами превысили план в 66 раз

Бюджет по этой статье начал пополняться в 2022 г. после ввода налога на выход для иностранных компаний, которые продают бизнес в России. Сделки согласовывает правительственная комиссия по иностранным инвестициям, а их одобрением занимается соответствующая подкомиссия. Уплата взносов в федеральный бюджет является одним из оснований для того, чтобы сделку одобрили. При этом взнос в бюджет для компаний, которые покидают Россию, составляет 15% от рыночной стоимости актива.