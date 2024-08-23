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РБК: поступления в бюджет от сделок с иностранцами превысили план в 66 раз

Ведомости

Взносы в федеральный бюджет от сделок по выходу иностранного бизнеса из России превысили планируемый показатель в 66 раз, пишет РБК со ссылкой на данные системы «Электронный бюджет».

К концу августа доходы федерального бюджета от таких взносов составили 139,34 млрд руб., что превысило план на весь текущий год. Для сравнения – за 2023 г. поступления от бизнеса составили 116,5 млрд руб. Соответствующие взносы отображаются в доходах федерального бюджета как «безвозмездные поступления от негосударственных организаций».

Бюджет по этой статье начал пополняться в 2022 г. после ввода налога на выход для иностранных компаний, которые продают бизнес в России. Сделки согласовывает правительственная комиссия по иностранным инвестициям, а их одобрением занимается соответствующая подкомиссия. Уплата взносов в федеральный бюджет является одним из оснований для того, чтобы сделку одобрили. При этом взнос в бюджет для компаний, которые покидают Россию, составляет 15% от рыночной стоимости актива.

По словам партнера департамента налогового и юридического консультирования Kept Алисы Мелконян, существенная часть взносов в этом году сформирована на сделках по разделению международной и российской частями некоторых компаний – как, например, «Яндекс». При этом управляющий партнер «Николаев и партнеры» Юрий Николаев утверждает, что интерес иностранных компаний к выходу из России не уменьшается.

В июне «Ведомости» писали, что на конец 2023 г. об уходе заявили 1503 российских подразделения иностранных компаний. Еще 942 организации заявили о приостановке деятельности, 553 анонсировали сокращение операций и 885 отказались от инвестиций в Россию. При этом считать реально ушедшими (т. е. такими, кто ликвидировал юрлицо или сменил собственников на российских или других иностранных лиц) можно только 666 компаний.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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