Эксперты оценили ущерб экономике России от ухода иностранных компаний

Вклад в российскую экономику иностранных компаний, покидающих или уже покинувших страну, относительно невелик. К такому выводу пришли эксперты Научно-исследовательского объединения РЭУ им. Плеханова в докладе «Место уходящих иностранных компаний в экономике отраслей и регионов России». На конец 2023 г. об уходе заявили 1503 российских подразделения иностранных компаний. Еще 942 организации заявили о приостановке деятельности, 553 анонсировали сокращение операций и 885 отказались от инвестиций в Россию. При этом считать реально ушедшими (т. е. такими, кто ликвидировал юрлицо или сменил собственников на российских или других иностранных лиц) можно только 666 компаний, подсчитали эксперты.