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/ Экономика

Эксперты оценили ущерб экономике России от ухода иностранных компаний

Их доля в ВВП составляла около 3%, но эффект ухода остался почти незамеченным
Софья Ермакова
Андрей Гордеев / Ведомости

Вклад в российскую экономику иностранных компаний, покидающих или уже покинувших страну, относительно невелик. К такому выводу пришли эксперты Научно-исследовательского объединения РЭУ им. Плеханова в докладе «Место уходящих иностранных компаний в экономике отраслей и регионов России». На конец 2023 г. об уходе заявили 1503 российских подразделения иностранных компаний. Еще 942 организации заявили о приостановке деятельности, 553 анонсировали сокращение операций и 885 отказались от инвестиций в Россию. При этом считать реально ушедшими (т. е. такими, кто ликвидировал юрлицо или сменил собственников на российских или других иностранных лиц) можно только 666 компаний, подсчитали эксперты.

Количество реально ушедших компаний в 2022 г. составляло 223. Их число выросло за прошлый год из-за длительности самих процессов закрытия фирмы и ее перехода к новым собственникам, указано в докладе. Их доля в выручке в 2023 г. составляла 1,8%, в занятости – 0,6%. Вклад в ВВП равнялся 3,4% (3,7 трлн руб.), в общий объем инвестиций – 0,5% (102 млрд руб.).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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