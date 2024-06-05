Эксперты оценили ущерб экономике России от ухода иностранных компаний

Эксперты оценили ущерб экономике России от ухода иностранных компанийИх доля в ВВП составляла около 3%, но эффект ухода остался почти незамеченным
Вклад в российскую экономику иностранных компаний, покидающих или уже покинувших страну, относительно невелик. К такому выводу пришли эксперты Научно-исследовательского объединения РЭУ им. Плеханова в докладе «Место уходящих иностранных компаний в экономике отраслей и регионов России». На конец 2023 г. об уходе заявили 1503 российских подразделения иностранных компаний. Еще 942 организации заявили о приостановке деятельности, 553 анонсировали сокращение операций и 885 отказались от инвестиций в Россию. При этом считать реально ушедшими (т. е. такими, кто ликвидировал юрлицо или сменил собственников на российских или других иностранных лиц) можно только 666 компаний, подсчитали эксперты.
Количество реально ушедших компаний в 2022 г. составляло 223. Их число выросло за прошлый год из-за длительности самих процессов закрытия фирмы и ее перехода к новым собственникам, указано в докладе. Их доля в выручке в 2023 г. составляла 1,8%, в занятости – 0,6%. Вклад в ВВП равнялся 3,4% (3,7 трлн руб.), в общий объем инвестиций – 0,5% (102 млрд руб.).