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Лагард: ЕЦБ и ФРС США не координируют свои действия по ключевым ставкам

Ведомости

Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Федеральная резервная система (ФРС) США ведут переговоры, но не координируют свои действия по ключевым ставкам. Об этом заявила глава европейского регулятора Кристин Лагард в интервью Daily Show.

«Мы общаемся друг с другом, но не координируем свои действия <...> Мы снизили только на 25 [базисных пунктов, б. п.], они – на 50 [б. п.]», – сказала она.

Инфляция в еврозоне заметно замедлилась и может продолжить снижение в этом месяце. При этом Лагард уточнила, что победить инфляцию еще не удалось и регулятор «приближается» к необходимым показателям в 2%.

12 сентября совет управляющих ЕЦБ принял решение о снижении ставки по депозитам на 25 б. п. Ставка по депозитной линии была снижена до 3,5%, а процентные ставки по основным операциям рефинансирования и маржинальной кредитной линии – до 3,65% и 3,9% соответственно.

По информации ЕЦБ, последние данные по инфляции в целом соответствуют ожиданиям регулятора. В 2024 г. общая инфляция в среднем составит 2,5%, в 2025 г. – 2,2%, а в 2026 г. – 1,9%.

ФРС США снизила базовую ставку впервые с марта 2020 г. – на 50 б. п. до 4,75–5% – 18 сентября. Прогноз по базовой ставке на 2024 г. был снижен с 5,1 до 4,4%, на 2025 г. – на уровне 3,4% (после прогноза в 4,1%), на 2026 г. – 2,9% (после 3,1%). О необходимости снижения ставки заявлял председатель ФРС Джером Пауэлл 24 августа. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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