Лагард: ЕЦБ и ФРС США не координируют свои действия по ключевым ставкам

ФРС США снизила базовую ставку впервые с марта 2020 г. – на 50 б. п. до 4,75–5% – 18 сентября. Прогноз по базовой ставке на 2024 г. был снижен с 5,1 до 4,4%, на 2025 г. – на уровне 3,4% (после прогноза в 4,1%), на 2026 г. – 2,9% (после 3,1%). О необходимости снижения ставки заявлял председатель ФРС Джером Пауэлл 24 августа.