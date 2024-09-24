Лагард: ЕЦБ и ФРС США не координируют свои действия по ключевым ставкам
Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Федеральная резервная система (ФРС) США ведут переговоры, но не координируют свои действия по ключевым ставкам. Об этом заявила глава европейского регулятора Кристин Лагард в интервью Daily Show.
«Мы общаемся друг с другом, но не координируем свои действия <...> Мы снизили только на 25 [базисных пунктов, б. п.], они – на 50 [б. п.]», – сказала она.
Инфляция в еврозоне заметно замедлилась и может продолжить снижение в этом месяце. При этом Лагард уточнила, что победить инфляцию еще не удалось и регулятор «приближается» к необходимым показателям в 2%.
12 сентября совет управляющих ЕЦБ принял решение о снижении ставки по депозитам на 25 б. п. Ставка по депозитной линии была снижена до 3,5%, а процентные ставки по основным операциям рефинансирования и маржинальной кредитной линии – до 3,65% и 3,9% соответственно.
По информации ЕЦБ, последние данные по инфляции в целом соответствуют ожиданиям регулятора. В 2024 г. общая инфляция в среднем составит 2,5%, в 2025 г. – 2,2%, а в 2026 г. – 1,9%.
ФРС США снизила базовую ставку впервые с марта 2020 г. – на 50 б. п. до 4,75–5% – 18 сентября. Прогноз по базовой ставке на 2024 г. был снижен с 5,1 до 4,4%, на 2025 г. – на уровне 3,4% (после прогноза в 4,1%), на 2026 г. – 2,9% (после 3,1%). О необходимости снижения ставки заявлял председатель ФРС Джером Пауэлл 24 августа.