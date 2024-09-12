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ЕЦБ снизил процентную ставку по депозитам на 25 базисных пунктов

Ведомости

Совет управляющих Европейского центрального банка принял решение о снижении ставки по депозитам на 25 б. п. Об этом говорится в заявлении на сайте регулятора.

Ставка по депозитной линии будет снижена до 3,5%, а процентные ставки по основным операциям рефинансирования и маржинальной кредитной линии – до 3,65% и 3,9% соответственно. Изменения начнут действовать с 18 сентября.

По информации ЕЦБ, последние данные по инфляции в целом соответствуют ожиданиям регулятора. В 2024 г. общая инфляция в среднем составит 2,5%, в 2025 г. – 2,2%, а в 2026 г. – 1,9%. Прогнозы насчет базовой инфляции на 2024 и 2025 гг. были пересмотрены в сторону повышения, так как инфляция в сфере услуг оказалась выше ожидаемой. Вместе с тем ожидается быстрое снижение базовой инфляции с 2,9% в 2024 г. до 2,3% в 2025 г. и 2,0% в 2026 г.

«Совет управляющих полон решимости обеспечить своевременное возвращение инфляции к среднесрочному целевому показателю в 2%. Он будет сохранять ставки достаточно ограничительными столько времени, сколько необходимо для достижения этой цели», – говорится в сообщении.

Отмечается также, что экономика вырастет на 0,8% в 2024 г., увеличившись до 1,3% в 2025 г. и 1,5% в 2026 г.

В конце августа был опубликован отчет статистического управления Евросоюза, согласно которому инфляция в еврозоне ожидаемо снизилась до 2,2% в годовом выражении.

В июне ЕЦБ впервые с 2019 г. снизил ключевые процентные ставки на 25 б. п., а в следующем месяце совет управляющих решил оставить без изменений три ключевые процентные ставки. Процентная ставка по основным операциям рефинансирования, процентные ставки по линии маржинального кредитования и по линии депозитов оставались на уровне 4,25%, 4,5% и 3,75% соответственно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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