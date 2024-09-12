ЕЦБ снизил процентную ставку по депозитам на 25 базисных пунктов

По информации ЕЦБ, последние данные по инфляции в целом соответствуют ожиданиям регулятора. В 2024 г. общая инфляция в среднем составит 2,5%, в 2025 г. – 2,2%, а в 2026 г. – 1,9%. Прогнозы насчет базовой инфляции на 2024 и 2025 гг. были пересмотрены в сторону повышения, так как инфляция в сфере услуг оказалась выше ожидаемой. Вместе с тем ожидается быстрое снижение базовой инфляции с 2,9% в 2024 г. до 2,3% в 2025 г. и 2,0% в 2026 г.