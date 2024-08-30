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Инфляция в еврозоне в августе замедлилась до 2,2%

Ведомости

Инфляция в еврозоне ожидаемо снизилась до 2,2% в годовом выражении, говорится в отчете статистического управления Евросоюза.

«Согласно предварительной оценке Евростата, статистического управления Европейского союза, годовая инфляция в еврозоне, как ожидается, составит 2,2% в августе 2024 года по сравнению с 2,6% в июле», – сказано в публикации.

Неделей ранее ожидания инвесторов еврозоны относительно инфляции снизились до самого низкого уровня с 2022 г. Тогда пятилетний форвардный инфляционный своп еврозоны опустился ниже 2,1%. Вместе с этим инфляционный своп фунта стерлингов достиг самого низкого уровня с 2016 г. – он упал до 3,2%.

В июне ЕЦБ впервые с 2019 г. снизил ключевые процентные ставки на 25 б. п. В июле совет управляющих ЕЦБ решил оставить без изменений три ключевые процентные ставки. Процентная ставка по основным операциям рефинансирования, процентные ставки по линии маржинального кредитования и по линии депозитов остались на уровне 4,25%, 4,50% и 3,75% соответственно. ЕЦБ допустил снижение ключевых процентных ставок в сентябре.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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