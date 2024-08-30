Инфляция в еврозоне в августе замедлилась до 2,2%
Инфляция в еврозоне ожидаемо снизилась до 2,2% в годовом выражении, говорится в отчете статистического управления Евросоюза.
«Согласно предварительной оценке Евростата, статистического управления Европейского союза, годовая инфляция в еврозоне, как ожидается, составит 2,2% в августе 2024 года по сравнению с 2,6% в июле», – сказано в публикации.
Неделей ранее ожидания инвесторов еврозоны относительно инфляции снизились до самого низкого уровня с 2022 г. Тогда пятилетний форвардный инфляционный своп еврозоны опустился ниже 2,1%. Вместе с этим инфляционный своп фунта стерлингов достиг самого низкого уровня с 2016 г. – он упал до 3,2%.
В июне ЕЦБ впервые с 2019 г. снизил ключевые процентные ставки на 25 б. п. В июле совет управляющих ЕЦБ решил оставить без изменений три ключевые процентные ставки. Процентная ставка по основным операциям рефинансирования, процентные ставки по линии маржинального кредитования и по линии депозитов остались на уровне 4,25%, 4,50% и 3,75% соответственно. ЕЦБ допустил снижение ключевых процентных ставок в сентябре.