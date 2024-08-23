FT: инфляционные ожидания инвесторов в еврозоне упали до минимума с 2022 года

В июне ЕЦБ впервые с 2019 г. снизил ключевые процентные ставки на 25 б. п. В июле совет управляющих ЕЦБ решил оставить без изменений три ключевые процентные ставки. Процентная ставка по основным операциям рефинансирования, процентные ставки по линии маржинального кредитования и по линии депозитов остались на уровне 4,25%, 4,50% и 3,75% соответственно. В августе ЕЦБ допустил снижение ключевых процентных ставок в сентябре.