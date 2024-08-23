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FT: инфляционные ожидания инвесторов в еврозоне упали до минимума с 2022 года

Ведомости

Ожидания инвесторов еврозоны относительно инфляции снизились до самого низкого уровня с 2022 г., сообщает газета Financial Times (FT).

На этой неделе пятилетний форвардный инфляционный своп еврозоны впервые с октября 2022 г. опустился ниже 2,1%. При этом инфляционный своп фунта стерлингов упал до 3,2%, достигнув самого низкого уровня с 2016 г.

FT отмечает, что беспокойство по поводу инфляции ослабло из-за рисков глобальной рецессии. Они усилились после слабого отчета по рынку труда США, который побудил Федеральную резервную систему пересмотреть перспективы снижения процентных ставок. Инфляционные ожидания в США также снизились за последние недели. Рынки оценивают средний долгосрочный уровень инфляции на уровне 2,4%.

Издание также отмечает замедление роста зарплаты в еврозоне. Это усиливает аргументы в пользу того, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) снизит процентную ставку в следующем месяце. Заработная плата в еврозоне за последний квартал выросла на 3,6% по сравнению с прошлым годом. За предыдущий квартал наблюдался рост на 4,7%.

В июне ЕЦБ впервые с 2019 г. снизил ключевые процентные ставки на 25 б. п. В июле совет управляющих ЕЦБ решил оставить без изменений три ключевые процентные ставки. Процентная ставка по основным операциям рефинансирования, процентные ставки по линии маржинального кредитования и по линии депозитов остались на уровне 4,25%, 4,50% и 3,75% соответственно. В августе ЕЦБ допустил снижение ключевых процентных ставок в сентябре.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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