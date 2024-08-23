FT: инфляционные ожидания инвесторов в еврозоне упали до минимума с 2022 года
Ожидания инвесторов еврозоны относительно инфляции снизились до самого низкого уровня с 2022 г., сообщает газета Financial Times (FT).
На этой неделе пятилетний форвардный инфляционный своп еврозоны впервые с октября 2022 г. опустился ниже 2,1%. При этом инфляционный своп фунта стерлингов упал до 3,2%, достигнув самого низкого уровня с 2016 г.
FT отмечает, что беспокойство по поводу инфляции ослабло из-за рисков глобальной рецессии. Они усилились после слабого отчета по рынку труда США, который побудил Федеральную резервную систему пересмотреть перспективы снижения процентных ставок. Инфляционные ожидания в США также снизились за последние недели. Рынки оценивают средний долгосрочный уровень инфляции на уровне 2,4%.
Издание также отмечает замедление роста зарплаты в еврозоне. Это усиливает аргументы в пользу того, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) снизит процентную ставку в следующем месяце. Заработная плата в еврозоне за последний квартал выросла на 3,6% по сравнению с прошлым годом. За предыдущий квартал наблюдался рост на 4,7%.
В июне ЕЦБ впервые с 2019 г. снизил ключевые процентные ставки на 25 б. п. В июле совет управляющих ЕЦБ решил оставить без изменений три ключевые процентные ставки. Процентная ставка по основным операциям рефинансирования, процентные ставки по линии маржинального кредитования и по линии депозитов остались на уровне 4,25%, 4,50% и 3,75% соответственно. В августе ЕЦБ допустил снижение ключевых процентных ставок в сентябре.