ЕЦБ допустил повторное снижение ставки в сентябре
Европейский центральный банк (ЕЦБ) может обсудить снижение ключевых процентных ставок в сентябре, следует из протокола заседания регулятора в июле.
«Сентябрьское заседание рассматривается как хорошее время для переоценки уровня ограничений денежно-кредитной политики. К этому заседанию следует подходить непредвзято, что также подразумевает, что зависимость от данных не эквивалентна чрезмерной сосредоточенности на конкретных, отдельных цифрах», – говорится в сообщении.
В то же время члены совета управляющих отметили, что будут поддерживать ставки «достаточно ограничительными» до того момента, пока не будет достигнуто возвращение инфляции к показателю в 2%.
6 июня ЕЦБ впервые с 2019 г. снизил ключевые процентные ставки на 25 б. п. 18 июля совет управляющих ЕЦБ решил оставить без изменений три ключевые процентные ставки. Процентная ставка по основным операциям рефинансирования, процентные ставки по линии маржинального кредитования и по линии депозитов остались на уровне 4,25%, 4,50% и 3,75% соответственно.
20 июня Международный валютный фонд (МВФ) сообщал, что ЕЦБ может снизить ставку до 2,5% к III кварталу 2025 г.
При этом в конце мая эксперты ЕЦБ заявили, что финансовая система Европы остается под угрозой дестабилизации из-за множества внутренних противоречий и внешних рисков, несмотря на постепенное замедление роста цен.
Среди рисков – значительная неуверенность на рынках в связи с рисками возобновления инфляции, возможная стагнация в банковском секторе, а также возросшее финансовое давление на домохозяйства, компании и государства из-за увеличения суверенных долгов европейских стран и расходов на их обслуживание.