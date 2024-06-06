ЕЦБ снизил ключевые ставки впервые с 2019 года

Среди рисков аналитики назвали значительную неуверенность на рынках в связи с рисками возобновления инфляции, возможную стагнацию в банковском секторе, а также возросшее финансовое давление на домохозяйства, компании и государства в связи с увеличением суверенных долгов европейских стран и расходов на их обслуживание.