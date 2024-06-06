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ЕЦБ снизил ключевые ставки впервые с 2019 года

Ведомости

Европейский центральный банк (ЕЦБ) впервые с 2019 г. снизил ключевые ставки. Все три ключевые процентные ставки были понижены на 25 б. п., следует из сообщения. 

Базовая процентная ставка снизилась до 4,25%, маржинальная кредитная ставка – до 4,5%, депозитная ставка – до 3,75%.

«Совет управляющих полон решимости обеспечить своевременное возвращение инфляции к среднесрочному целевому показателю в 2%. Он будет сохранять ставки достаточно ограничительными до тех пор, пока это необходимо для достижения этой цели», – говорится в сообщении.

Председатель ЕЦБ Кристин Лагард 20 марта заявила, что регулятор может снизить ключевую процентную ставку в июне, если предстоящие данные по инфляции и заработной плате будут соответствовать его прогнозам. 

Эксперты ЕЦБ в конце мая заявили, что финансовая система Европы остается под угрозой дестабилизации из-за множества внутренних противоречий и внешних рисков, несмотря на постепенное замедление роста цен. 

Среди рисков аналитики назвали значительную неуверенность на рынках в связи с рисками возобновления инфляции, возможную стагнацию в банковском секторе, а также возросшее финансовое давление на домохозяйства, компании и государства в связи с увеличением суверенных долгов европейских стран и расходов на их обслуживание.

В России ключевая ставка установлена на уровне 16% с декабря 2023 г. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина ранее заявляла, что Банк России может перейти к снижению ключевой ставки во втором полугодии 2024 г. 7 июня состоится заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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