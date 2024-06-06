ЕЦБ снизил ключевые ставки впервые с 2019 года
Европейский центральный банк (ЕЦБ) впервые с 2019 г. снизил ключевые ставки. Все три ключевые процентные ставки были понижены на 25 б. п., следует из сообщения.
Базовая процентная ставка снизилась до 4,25%, маржинальная кредитная ставка – до 4,5%, депозитная ставка – до 3,75%.
«Совет управляющих полон решимости обеспечить своевременное возвращение инфляции к среднесрочному целевому показателю в 2%. Он будет сохранять ставки достаточно ограничительными до тех пор, пока это необходимо для достижения этой цели», – говорится в сообщении.
Председатель ЕЦБ Кристин Лагард 20 марта заявила, что регулятор может снизить ключевую процентную ставку в июне, если предстоящие данные по инфляции и заработной плате будут соответствовать его прогнозам.
Эксперты ЕЦБ в конце мая заявили, что финансовая система Европы остается под угрозой дестабилизации из-за множества внутренних противоречий и внешних рисков, несмотря на постепенное замедление роста цен.
Среди рисков аналитики назвали значительную неуверенность на рынках в связи с рисками возобновления инфляции, возможную стагнацию в банковском секторе, а также возросшее финансовое давление на домохозяйства, компании и государства в связи с увеличением суверенных долгов европейских стран и расходов на их обслуживание.
В России ключевая ставка установлена на уровне 16% с декабря 2023 г. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина ранее заявляла, что Банк России может перейти к снижению ключевой ставки во втором полугодии 2024 г. 7 июня состоится заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке.