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Народный банк Китая представил меры для стимулирования роста экономики

Ведомости

Народный банк Китая представил пакет мер по стимулированию роста экономики страны, сообщается на сайте регулятора. Изменения коснулись ряда ставок и сектора недвижимости.

Глава китайского ЦБ Пань Гуншэн объявил о снижении нормы резервных требований для банков на 0,5 процентного пункта. Это, по его словам, обеспечит долгосрочную ликвидность финансового рынка на сумму около 1 трлн юаней. В регуляторе уточнили, что в течение года, в зависимости от ситуации на рынке, коэффициент могут снизить еще на 0,25-0,5 процентных пункта.

Народный банк Китая также сообщил о снижении процентной ставки по семидневным операциям обратного РЕПО с 1,7 до 1,5% годовых. По словам главы регулятора, мера уменьшит стоимость заимствований в рамках среднесрочного кредитования на 0,3 п. п. Китайский ЦБ одновременно снизил ставку по семидневным операциям обратного РЕПО и норму резервных требований впервые за 10 лет.

ЦБ поставил задачу создать новые инструменты денежно-кредитной политики для поддержания стабильного развития фондового рынка. Первая такая мера заключается в создании механизма обмена ценными бумагами, фондами и страховыми компаниями, который позволит посредством залога активов получать ликвидность от регулятора. Предполагается, что она расширит возможности учреждений по получению средств и увеличению их запасов. Второе изменение заключается в предоставлении специальных кредитов рефинансирования для выкупа акций.

Что касается недвижимости, ЦБ объявил о повышении размера покрытия банковских кредитов на покупку непроданного жилья – регулятор намерен покрывать 100% основной суммы вместо прежних 60%. Он также снизит ставки для физлиц по выданным ипотечным кредитам в среднем на 50 базисных пунктов. Кроме того, Народный банк сократил минимальный размер первоначального взноса на покупку жилья. Теперь он составляет 15% вместо предыдущих 20%.

В июле Государственное статистическое управление КНР сообщило, что за первые шесть месяцев 2024 г. торговая площадь и объем продаж нового коммерческого жилья в Китае сократились на 19% и 25% соответственно по сравнению с 2023 г. В Китае уже несколько лет продолжается кризис недвижимости, который сопровождается сокращением иностранных инвестиций и снижением доверия местных предприятий. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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