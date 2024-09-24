Народный банк Китая представил меры для стимулирования роста экономики

Глава китайского ЦБ Пань Гуншэн объявил о снижении нормы резервных требований для банков на 0,5 процентного пункта. Это, по его словам, обеспечит долгосрочную ликвидность финансового рынка на сумму около 1 трлн юаней. В регуляторе уточнили, что в течение года, в зависимости от ситуации на рынке, коэффициент могут снизить еще на 0,25-0,5 процентных пункта.