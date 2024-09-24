Народный банк Китая представил меры для стимулирования роста экономики
Народный банк Китая представил пакет мер по стимулированию роста экономики страны, сообщается на сайте регулятора. Изменения коснулись ряда ставок и сектора недвижимости.
Глава китайского ЦБ Пань Гуншэн объявил о снижении нормы резервных требований для банков на 0,5 процентного пункта. Это, по его словам, обеспечит долгосрочную ликвидность финансового рынка на сумму около 1 трлн юаней. В регуляторе уточнили, что в течение года, в зависимости от ситуации на рынке, коэффициент могут снизить еще на 0,25-0,5 процентных пункта.
Народный банк Китая также сообщил о снижении процентной ставки по семидневным операциям обратного РЕПО с 1,7 до 1,5% годовых. По словам главы регулятора, мера уменьшит стоимость заимствований в рамках среднесрочного кредитования на 0,3 п. п. Китайский ЦБ одновременно снизил ставку по семидневным операциям обратного РЕПО и норму резервных требований впервые за 10 лет.
ЦБ поставил задачу создать новые инструменты денежно-кредитной политики для поддержания стабильного развития фондового рынка. Первая такая мера заключается в создании механизма обмена ценными бумагами, фондами и страховыми компаниями, который позволит посредством залога активов получать ликвидность от регулятора. Предполагается, что она расширит возможности учреждений по получению средств и увеличению их запасов. Второе изменение заключается в предоставлении специальных кредитов рефинансирования для выкупа акций.
Что касается недвижимости, ЦБ объявил о повышении размера покрытия банковских кредитов на покупку непроданного жилья – регулятор намерен покрывать 100% основной суммы вместо прежних 60%. Он также снизит ставки для физлиц по выданным ипотечным кредитам в среднем на 50 базисных пунктов. Кроме того, Народный банк сократил минимальный размер первоначального взноса на покупку жилья. Теперь он составляет 15% вместо предыдущих 20%.
В июле Государственное статистическое управление КНР сообщило, что за первые шесть месяцев 2024 г. торговая площадь и объем продаж нового коммерческого жилья в Китае сократились на 19% и 25% соответственно по сравнению с 2023 г. В Китае уже несколько лет продолжается кризис недвижимости, который сопровождается сокращением иностранных инвестиций и снижением доверия местных предприятий.