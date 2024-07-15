Рынок недвижимости Китая упал по итогам первого полугодия
За первые шесть месяцев этого года торговая площадь и объем продаж нового коммерческого жилья в Китае сократились на 19% и 25% соответственно по сравнению с 2023 г. Это следует из данных Государственного статистического управления страны.
Торговая площадь нового коммерческого жилья в стране составила 479,16 млн кв. м, а объем продаж за первое полугодие – 471,33 млрд юаней ($64,9 млрд). При этом в отчете отмечается, что снижение торговой площади меньше показателей прошлого года на 1,3%, а объем продаж – на 2,9%.
Комментируя результаты первого полугодия, неназванный официальный представитель Госстата заявил, что активность на рынке недвижимости в последнее время возросла. По его словам, в последние месяцы количество онлайн-сделок по продаже вторичного жилья увеличилось в годовом исчислении. Он добавил, что сейчас идет активное продвижение «трех крупных проектов»: строительства доступного жилья, общественной инфраструктуры и преобразования поселков городского типа.
Госстат также сообщил, что по результатам июня этого года цены на жилье в Китае упали, отмечает агентство Xinhua. Цены на жилье в Пекине, Шанхае и Гуанчжоу снизились на 0,5% в месячном выражении. При этом цены на вторичное жилье там же упали на 0,4%.
В Китае уже несколько лет продолжается кризис недвижимости, который сопровождается сокращением иностранных инвестиций и снижением доверия местных предприятий. В мае власти Китая объявили об «исторических шагах» по стабилизации рынка недвижимости. Минимальный коэффициент первоначального взноса опустился до 15% для покупателей, которые впервые покупают жилье, и до 25% для покупателей вторичного жилья.