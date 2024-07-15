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Рынок недвижимости Китая упал по итогам первого полугодия

Ведомости

За первые шесть месяцев этого года торговая площадь и объем продаж нового коммерческого жилья в Китае сократились на 19% и 25% соответственно по сравнению с 2023 г. Это следует из данных Государственного статистического управления страны.

Торговая площадь нового коммерческого жилья в стране составила 479,16 млн кв. м, а объем продаж за первое полугодие – 471,33 млрд юаней ($64,9 млрд). При этом в отчете отмечается, что снижение торговой площади меньше показателей прошлого года на 1,3%, а объем продаж – на 2,9%.

Комментируя результаты первого полугодия, неназванный официальный представитель Госстата заявил, что активность на рынке недвижимости в последнее время возросла. По его словам, в последние месяцы количество онлайн-сделок по продаже вторичного жилья увеличилось в годовом исчислении. Он добавил, что сейчас идет активное продвижение «трех крупных проектов»: строительства доступного жилья, общественной инфраструктуры и преобразования поселков городского типа.

Госстат также сообщил, что по результатам июня этого года цены на жилье в Китае упали, отмечает агентство Xinhua. Цены на жилье в Пекине, Шанхае и Гуанчжоу снизились на 0,5% в месячном выражении. При этом цены на вторичное жилье там же упали на 0,4%.

В Китае уже несколько лет продолжается кризис недвижимости, который сопровождается сокращением иностранных инвестиций и снижением доверия местных предприятий. В мае власти Китая объявили об «исторических шагах» по стабилизации рынка недвижимости. Минимальный коэффициент первоначального взноса опустился до 15% для покупателей, которые впервые покупают жилье, и до 25% для покупателей вторичного жилья.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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