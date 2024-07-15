Рынок недвижимости Китая упал по итогам первого полугодия

Госстат также сообщил, что по результатам июня этого года цены на жилье в Китае упали, отмечает агентство Xinhua. Цены на жилье в Пекине, Шанхае и Гуанчжоу снизились на 0,5% в месячном выражении. При этом цены на вторичное жилье там же упали на 0,4%.